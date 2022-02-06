Прославленный фигурист, продюсер и телекомментатор Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на второе место российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Марк выступил очень хорошо, по максимум. Лучше он выступить и не мог. Он практически снял все вопросы о победе. Осталось только технически оформить, что мы выиграли командный турнир. Козырей больше у наших соперников не осталось. Было очень важно хорошо выступить и Камиле Валиевой и Марку. Мы сейчас абсолютно сильнейшая команда, равной которой нет», — сказал Авербух «СЭ».

Также Авербух считает, что Кондратюку по силам бороться с первыми номерами других стран.

«Камила — безусловный лидер сезона. У нее есть все шансы выиграть золотую медаль в личных соревнованиях. По Марку все сложнее. Мы понимаем, что сегодня выступали все первые номера. Надо бороться, никто не застрахован от ошибок. Параллелей я бы тут не проводил», — добавил Авербух.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

Таким образом, Кондратюк принес российской команде 9 очков.