Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 07:51

Илья Авербух — о прокате Кондратюка: «Лучше он выступить и не мог»

Авербух отреагировал на второе место Кондратюка в произвольной программе в командном турнире Олимпиады
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Прославленный фигурист, продюсер и телекомментатор Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на второе место российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Марк выступил очень хорошо, по максимум. Лучше он выступить и не мог. Он практически снял все вопросы о победе. Осталось только технически оформить, что мы выиграли командный турнир. Козырей больше у наших соперников не осталось. Было очень важно хорошо выступить и Камиле Валиевой и Марку. Мы сейчас абсолютно сильнейшая команда, равной которой нет», — сказал Авербух «СЭ».

Также Авербух считает, что Кондратюку по силам бороться с первыми номерами других стран.

«Камила — безусловный лидер сезона. У нее есть все шансы выиграть золотую медаль в личных соревнованиях. По Марку все сложнее. Мы понимаем, что сегодня выступали все первые номера. Надо бороться, никто не застрахован от ошибок. Параллелей я бы тут не проводил», — добавил Авербух.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

Таким образом, Кондратюк принес российской команде 9 очков.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
0
Читайте также
Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Кондратюк — наш первый олимпийский чемпион-одиночник после Плющенко? Россия лидирует перед последним днем командника
Кондратюк: «Сидел в боксе и поддерживал Валиеву, но за Камилу даже волнения нет»
Кондратюк — о своем прокате: «Не чувствую себя героем, просто частью команды»
Кондратюк: «В конце я шел пешком. Может, экономлю силы для следующих выступлений»
Олимпиада-2022, фигурное катание: расписание и результаты командного турнира, кто лидирует и где смотреть
«Марк, машина!» Прокат российского фигуриста привел в восторг зрителей на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022, фигурное катание: расписание и результаты командного турнира, кто лидирует и где смотреть

Кондратюк: «В конце я шел пешком. Может, экономлю силы для следующих выступлений»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости