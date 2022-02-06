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Сегодня, 07:48

«Марк, машина!» Прокат российского фигуриста привел в восторг зрителей на Олимпиаде

Зрители Олимпиады восхитились прокатом Марка Кондратюка в командном турнире в Пекине
Виктория Кравченко

Зрители Олимпиады тепло встретили российского фигуристка Марка Кондратюка после его проката произвольной программы в командном турнире в Пекине.

После завершения выступления россиянина кто-то из зрителей на русском языке крикнул: «Марк, машина!».

Кондратюк занял второе место с результатом 181,65 балла. Первое место у японца Юмы Кагиямы (208,94), замкнул тройку американец Винсент Чжоу (171,44).

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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