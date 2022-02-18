Глейхенгауз заявил, что Трусова вошла в историю и исполнила легендарные прыжки

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.

По его словам, Александра Трусова вошла в историю.

«Ты сотворила историю. Легендарные пять четвертных», — гласит подписаь про Александру Трусову.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.

«Олимпийская чемпионка. Горжусь тобой», — написал Глейхенгауз про Анну Щербакову.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине. Трусова стала сребряным призером. Камила Валиева заняла четвертое место.