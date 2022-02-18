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Сегодня, 07:20

«Ты сотворила историю. Легендарные пять четвертных». Глейхенгауз — о серебре Трусовой

Глейхенгауз заявил, что Трусова вошла в историю и исполнила легендарные прыжки
Роман Шишов
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова.
Фото Instagram
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.

По его словам, Александра Трусова вошла в историю.

«Ты сотворила историю. Легендарные пять четвертных», — гласит подписаь про Александру Трусову.

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.

«Олимпийская чемпионка. Горжусь тобой», — написал Глейхенгауз про Анну Щербакову.

Напомним, что Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине. Трусова стала сребряным призером. Камила Валиева заняла четвертое место.

Александра Трусова
Даниил Глейхенгауз
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