«Ты сотворила историю. Легендарные пять четвертных». Глейхенгауз — о серебре Трусовой
Глейхенгауз заявил, что Трусова вошла в историю и исполнила легендарные прыжки
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.
По его словам, Александра Трусова вошла в историю.
«Ты сотворила историю. Легендарные пять четвертных», — гласит подписаь про Александру Трусову.
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз в Instagram опубликовал пост в поддержку российских фигуристок. Он опубликовал коллаж с фото каждой из трех спортсменок и сделал подпись.
«Олимпийская чемпионка. Горжусь тобой», — написал Глейхенгауз про Анну Щербакову.
Напомним, что Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в Пекине. Трусова стала сребряным призером. Камила Валиева заняла четвертое место.
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