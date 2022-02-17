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Сегодня, 11:13

Гимнаст Нагорный выразил поддержку российским фигуристкам на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный выразил поддержку российским фигуристкам на Олимпиаде в Пекине.

«Смотреть произвольную программу буду обязательно. Буду болеть за девчонок, очень сильно хочется, чтобы все три девочки: Аня, Саша и Камила — заняли весь пьедестал, это был бы исторический успех. К сожалению, в нашем виде спорта такой возможности нет, потому что выступают, как правило, только два человека от страны.

Здесь же есть три человека, уже были такие случаи. Тяжело будет, но шансы есть — нужно выполнить свою программу от начала до конца, с маленькими ошибками и без больших. Мы тренируемся, работаем, вкладываем все свое время в спорт больших достижений, чтобы доказать, что мы как страна — самые сильные. Будем болеть, будем держать кулачки, чтобы им это хоть как-то помогло», — приводит ТАСС слова Нагорного.

Сегодня, 17 февраля, девушки представят произвольную программу в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, начало — в 13.00 (мск). После короткой программы лидирует Камила Валиева (82,16 балла), второе место занимает Анна Щербакова (80,20), на четвертой строчке идет Александра Трусова (74,60).

Олимпиада: Анна Щербакова, Камила Валиева и&nbsp;Александра Трусова. Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представят произвольные программы. Онлайн-трансляция 17 февраля

Источник: https://tass.ru/sport/13737059
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Никита Нагорный
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