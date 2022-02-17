Гимнаст Нагорный выразил поддержку российским фигуристкам на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный выразил поддержку российским фигуристкам на Олимпиаде в Пекине.

«Смотреть произвольную программу буду обязательно. Буду болеть за девчонок, очень сильно хочется, чтобы все три девочки: Аня, Саша и Камила — заняли весь пьедестал, это был бы исторический успех. К сожалению, в нашем виде спорта такой возможности нет, потому что выступают, как правило, только два человека от страны.



Здесь же есть три человека, уже были такие случаи. Тяжело будет, но шансы есть — нужно выполнить свою программу от начала до конца, с маленькими ошибками и без больших. Мы тренируемся, работаем, вкладываем все свое время в спорт больших достижений, чтобы доказать, что мы как страна — самые сильные. Будем болеть, будем держать кулачки, чтобы им это хоть как-то помогло», — приводит ТАСС слова Нагорного.

Сегодня, 17 февраля, девушки представят произвольную программу в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, начало — в 13.00 (мск). После короткой программы лидирует Камила Валиева (82,16 балла), второе место занимает Анна Щербакова (80,20), на четвертой строчке идет Александра Трусова (74,60).