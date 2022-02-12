Евгений Семененко: «Выступил достойно, но мог лучше»

Российский фигурист Евгений Семененко поделился эмоциями после возращения из Пекина, где он принял участие в Олимпийских играх.

— Какие сейчас эмоции? Вернулись в Россию. Красота!

— Да, праздник закончился. Олимпиада — особое событие для каждого спортсмена. Это событие закончилось. Сейчас мы в Москве, остался последний перелет. Он будет достаточно сложным. Мы ждали 8 часов в аэропорту, самолет чуть-чуть задержали. Потом 8 часов перелет в сумме. Сейчас остался последний самолет до Питера.

— Какие у вас планы, по чему больше всего скучали в Китае?

— По родным, родственникам, тренерам, которые не приехали на соревнования.

— Сколько вам дадут дней на отдых?

— День-два, наверное, потом на тренировку готовиться к следующим событиям. Отдыхать некогда, чуть-чуть выдохнем пару дней, да и все. Уже совсем скоро чемпионат мира, нужно начинать готовиться, чтобы удивить всех там.

— Как можете оценить свое выступление на Олимпиаде?

— Было очень волнительно, но я справился с эмоциями. Выступил достойно, но мог лучше. Эмоций не осталось.

Фигурист после короткой и произвольной программ суммарно набрал 274,13 балла, расположившись на восьмой строчке. Марк Кондратюк оказался на 15-й позиции, Андрей Мозалев — 19-й.