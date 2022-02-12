Марк Кондратюк не прилетел из Пекина вместе с фигуристами

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, почему его партнер по сборной России Марк Кондратюк пока не вернулся в России из Китая.

— Должен был приехать Марк Кондратюк. Известно ли, почему его не оказалось в самолете?

— Прям перед вылетом в аэропорт к нам зашли и сказали, что Марк Кондратюк остается тут. Он не полетел с нами. Почему? Я не знаю, никто ничего не говорил нам. Сказали, что так нужно, вот и все.

В составе сборной России Кондратюк стал олимпийским чемпионом в командном турнире.

Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу на Олимпийских играх-2022 в Пекине в индивидуальных соревнованиях. Россиянин Евгений Семененко — 8-й, Марк Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалев — 19-й.