Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 14:00

«Выиграем даже с запасом». Плющенко оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2022

Плющенко оценил перспективы российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я думаю, что российские фигуристы будут кататься хорошо, сказал Плющенко в интервью CGTN. — По крайней мере, девочки очень сильные, три фигуриста мужского одиночного катания тоже очень сильные. Я думаю, что сборная России выиграет командный турнир. У нас также сильные пары. Выиграем даже с запасом».

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
Евгений Плющенко
2
0
Читайте также
Особняки по всему миру, сад с кондиционерами и погреб с пивом. Как живут Дэвид и Виктория Бекхэм
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Принц-олимпиец в бобслее: блажь царственной особы или сказка наяву?
В Минспорта отреагировали на новости о коронавирусе у представителей сборной России перед Олимпиадой в Пекине
Болельщики напуганы слухами о ковиде в группе Тутберидзе. Волнения напрасны, но риск не уменьшился
Путин не планирует контактировать с другими гостями на Олимпиаде в Пекине
Казакевич, Васнецова и Шашилов сдали отрицательные тесты на коронавирус после того, как прилетели в Пекин
Гендиректор ФФККР опроверг информацию о своем заболевании коронавирусом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор ФФККР опроверг информацию о своем заболевании коронавирусом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости