«Выиграем даже с запасом». Плющенко оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2022
Плющенко оценил перспективы российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Я думаю, что российские фигуристы будут кататься хорошо, сказал Плющенко в интервью CGTN. — По крайней мере, девочки очень сильные, три фигуриста мужского одиночного катания тоже очень сильные. Я думаю, что сборная России выиграет командный турнир. У нас также сильные пары. Выиграем даже с запасом».
Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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