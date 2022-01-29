«Выиграем даже с запасом». Плющенко оценил шансы российских фигуристов на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился ожиданиями от выступления российских фигуристов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Я думаю, что российские фигуристы будут кататься хорошо, сказал Плющенко в интервью CGTN. — По крайней мере, девочки очень сильные, три фигуриста мужского одиночного катания тоже очень сильные. Я думаю, что сборная России выиграет командный турнир. У нас также сильные пары. Выиграем даже с запасом».

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.