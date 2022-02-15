Российская фигуристка Трусова назвала свою цель на Олимпиаде-2022 в Пекине

Российская фигуристка Александра Трусова после выступления в короткой программе назвала свою цель на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Олимпиаду представляла по-другому. Но мне понравилось выступать. После падения с акселя ни о чем не думала. Получила баллы, которые и обычно получаю, когда падаю с акселя. Цель на Олимпиаде? Прыгнуть аксель. Откатать чисто короткую и произвольную, все просто», — сказала Трусова.

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на Олимпиаде-2022 в Пекине, Анна Щербакова — 2-я, Александра Трусова — 4-я.

Произвольную программу на зимней Олимпиаде в Пекине женщины покажут в четверг, 17 февраля.