Загитова: «Получаю эстетическое удовольствие от танцев на льду. На это можно смотреть вечно, как на огонь и воду»

Загитова рассказала о своем отношении к танцам на льду

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как относится к танцам на льду.

«Я получаю эстетическое удовольствие от танцев на льду, это то, на что можно смотреть вечно, как на огонь, воду... Главное без медных труб, медные трубы нам не нужны», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Сегодня, 12 февраля стартовали соревнования в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. В 14.00 по московскому времени начались выступления в ритм-танце.

Сборную России в танцах на льду представят три пары: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.