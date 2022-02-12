Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 14:49

Загитова: «Получаю эстетическое удовольствие от танцев на льду. На это можно смотреть вечно, как на огонь и воду»

Загитова рассказала о своем отношении к танцам на льду
Иван Торопцев
Корреспондент

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как относится к танцам на льду.

«Я получаю эстетическое удовольствие от танцев на льду, это то, на что можно смотреть вечно, как на огонь, воду... Главное без медных труб, медные трубы нам не нужны», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Сегодня, 12 февраля стартовали соревнования в танцах на льду на Олимпиаде в Пекине. В 14.00 по московскому времени начались выступления в ритм-танце.

Сборную России в танцах на льду представят три пары: Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Александра Степанова/Иван Букин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Олимпиада-2022: Виктория Синицина и&nbsp;Никита Кацалапов. Олимпиада 2022: лыжницы взяли золото в эстафете! Цветков опять обидно без медали и старт танцоров. Онлайн-трансляция 12 февраля

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Алина Загитова
1
1
Читайте также
Россия ждала этого чуда на Олимпиаде 12 лет! Лыжницы одержали эмоциональную победу в эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 12 февраля
Норвежец Линдвик завоевал золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде в Пекине, лучший из россиян стал 16-м
«В министры спорта не хочу! Я люблю свою команду и свою работу». Эмоции Вяльбе после исторического золота в эстафете
Алимов: «Появилась нехорошая тенденция — в своих неуспешных выступлениях винить руководство»
Дэвис и Смолкин лидируют в ритм-танце на Олимпиаде в Пекине
Степанова стала самой молодой олимпийской чемпионкой в истории лыжных гонок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Одно из крупнейших изданий США поддержало Камилу Валиеву
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости