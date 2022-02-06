Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» отреагировала на результаты российских фигуристов в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

«Марк очень хорошо откатался! Камила как всегда безупречна. Есть ли спокойствие за командное золотое? Думаю, что самое важное свершилось. Надо внимательнее собраться и до конца довести дело. Начало хорошее. Нужно чуть-чуть дотерпеть и все будет в наших руках», — сказала Бутырская «СЭ».

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась короткая программа женщин и произвольная у мужчин в командном турнире.

Российский фигурист Марк Кондратюк занял второе место, набрав 181,65 балла. Таким образом, он принес команде 9 очков. Всего у России 45 баллов, она идет на первом месте, опережая США на 3 очка. Замыкает тройку Япония, у которой 39 очков.

Следующим по расписанию состоится произвольная программа в парном катании, которая пройдет 7 февраля и начнется в 4:15 мск.