Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на реакцию украинских фигуристов после проката Камилы Валиевой.

«Если эти украинцы обижены на жизнь, то это их проблема, а не Валиевой и нашей страны. Этих жалких и убогих можно только пожалеть. Например, если бы я видел феноменальное выступление какой-то фигуристки, то я обязательно бы встал и поаплодировал ей. Мне очень жалко этих людей, выражаю им соболезнования», — сказал Губерниев «СЭ».

После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

Валиева заняла первое место с 90,18 балла, второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).