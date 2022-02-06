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Сегодня, 09:37

Губерниев — о провокации украинцев после проката Валиевой: «Этих жалких и убогих можно только пожалеть»

Губерниев высказался о провокации украинских фигуристов после проката Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Антон Иванов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на реакцию украинских фигуристов после проката Камилы Валиевой.

«Если эти украинцы обижены на жизнь, то это их проблема, а не Валиевой и нашей страны. Этих жалких и убогих можно только пожалеть. Например, если бы я видел феноменальное выступление какой-то фигуристки, то я обязательно бы встал и поаплодировал ей. Мне очень жалко этих людей, выражаю им соболезнования», — сказал Губерниев «СЭ».

После выступления российской фигуристки встали все соперники из других стран, за исключением Украины.

Валиева заняла первое место с 90,18 балла, второе место у японки Вакабы Хигути (74,73), замкнула тройку лучших канадка Мадлен Скизас (69,60).

Марк Кондратюк. Олимпиада-2022: положение в командном турнире. Россия опережает США перед заключительным днем

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
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