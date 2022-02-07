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Сегодня, 05:50

Фигуристка Джеймс высказалась о столкновение с итальянской парой во время тренировки

Виктория Кравченко

Канадская фигуристка Ванесса Джеймс, выступающая в паре с Эриком Редфордом прокомментировала столкновение с итальянцем Маттео Гуаризе.

«У нас какое-то столкновение случается на каждых важных соревнованиях. Это было нашей ошибкой. Они откатывали программу, я увидела их и закричала: «Нет, нет». Эрик начал поворачивать, но было уже поздно. Не лучшая ситуация.

Партнерша Гуаризе в порядке, она испугалась. Мы профессионалы, мы уважаем друг друга», — цитирует Джеймс ТАСС.

Спортсмены столкнулись во время тренировки. Гуаризе и его партнерша Николь Делла Моника в тот момент были в середине прогона программы. Джеймс понадобилась медицинская помощь.
Фигурное катание
Олимпиада
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