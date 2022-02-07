Фигуристка Джеймс высказалась о столкновение с итальянской парой во время тренировки

Канадская фигуристка Ванесса Джеймс, выступающая в паре с Эриком Редфордом прокомментировала столкновение с итальянцем Маттео Гуаризе.

«У нас какое-то столкновение случается на каждых важных соревнованиях. Это было нашей ошибкой. Они откатывали программу, я увидела их и закричала: «Нет, нет». Эрик начал поворачивать, но было уже поздно. Не лучшая ситуация.

Партнерша Гуаризе в порядке, она испугалась. Мы профессионалы, мы уважаем друг друга», — цитирует Джеймс ТАСС.