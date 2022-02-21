Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: «Мы хотели поделиться с людьми энергетикой Олимпиады»

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились эмоциями после возвращения с Олимпиаде в Пекине.

Дмитрий Козловский: «Мы вернулись на свою родину. Мы счастливы. Мы хотели поделиться с людьми энергетикой Олимпиады».

Александра Бойкова: «Спасибо, что вы поддерживаете сборную России. Мы это ценим. Мы очень ценим наших болельщиков, они самые громкие и самые искренние», — сказали спортсмены в эфире канала «Россия 24».

На Олимпиаде Бойкова и Козловский заняли четвертое место в парном катании.