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Сегодня, 21:12

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: «Мы хотели поделиться с людьми энергетикой Олимпиады»

Евгений Петров
Корреспондент

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились эмоциями после возвращения с Олимпиаде в Пекине.

Дмитрий Козловский: «Мы вернулись на свою родину. Мы счастливы. Мы хотели поделиться с людьми энергетикой Олимпиады».

Александра Бойкова: «Спасибо, что вы поддерживаете сборную России. Мы это ценим. Мы очень ценим наших болельщиков, они самые громкие и самые искренние», — сказали спортсмены в эфире канала «Россия 24».

На Олимпиаде Бойкова и Козловский заняли четвертое место в парном катании.

Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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