Александра Бойкова и Дмитрий Козловский: «Мы хотели поделиться с людьми энергетикой Олимпиады»
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский поделились эмоциями после возвращения с Олимпиаде в Пекине.
Дмитрий Козловский: «Мы вернулись на свою родину. Мы счастливы. Мы хотели поделиться с людьми энергетикой Олимпиады».
Александра Бойкова: «Спасибо, что вы поддерживаете сборную России. Мы это ценим. Мы очень ценим наших болельщиков, они самые громкие и самые искренние», — сказали спортсмены в эфире канала «Россия 24».
На Олимпиаде Бойкова и Козловский заняли четвертое место в парном катании.
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