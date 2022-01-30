В России есть олимпийский чемпион, которого не признает остальной мир. Вокруг Зубкова всегда скандалы, но в Сочи он осчастливил Россию

История самого успешного бобслеиста нашей страны.

Александр Зубков — сильнейший бобслеист за всю историю этого вида спорта в России. Он первый отечественный чемпион мира, первый призер Олимпиады и первый олимпийский чемпион. С одним, но важным нюансом — официально Зубкова лишили обеих золотых медалей Игр в Сочи, но решение МОК не признал Мосгорсуд. Так что де-юре Александр «олимпийский чемпион на территории России». Допинговый скандал — далеко не единственный громкий случай в большой и неоднозначной карьере Зубкова. Он ссорился с собственным экипажем и федерацией, несколько раз уходил из спорта, конфликтовал с криминальными банкирами и даже баллотировался в мэры родного Братска. Если вам импонируют герои, портрет которых возможно написать одной или даже двумя красками, Зубков — самая подходящая натура.

Александр Зубков. Фото Getty Images

Занимался санным спортом и «бомбил» на такси

Как ни странно, Зубков начинал свой спортивный путь не с бобслея, а с саней. И пришел он в спорт в сложные годы, когда вся страна находилась на грани выживания. А уж такие высокотехнологичные виды, как сани и бобслей, — и подавно. Главная проблема была в отсутствии материально-технической базы. После того как распался СССР, трасса в латвийской Сигулде, построенная по передовым на тот момент технологиям, осталась за границей. Рассчитывать на высокие результаты, когда у команды нет условий для нормальных тренировок, было глупо. И поначалу российские экипажи с трудом проходили отбор на крупные старты. Многое изменилось в 1996 году, когда Федерация бобслея России решила выбирать пилотов из числа перспективных саночников. А в качестве разгоняющих пригласить молодых легкоатлетов.

Так в команду по бобслею попал и пилот Зубков. На тот момент он уже был опытным спортсменом и даже участвовал на Олимпиаде в Нагано, где занял 20-е место в одноместных санях. А в двойке с Данилом Чабаном даже заработал титул чемпиона мира среди юниоров. Но особых перспектив продолжать карьеру в санях Александр для себя не видел, хотя и был вторым номером сборной после Альберта Демченко. О его жизни в то время говорит хотя бы факт подработок в такси для оплаты поездок на соревнования. Поэтому спортсмен, не особо раздумывая, принял предложение перейти в 1999 году в бобслей. В сборной по бобслею Зубков проведет с перерывами больше 15 лет. За эти годы в России кардинально сменилось отношение к бобслею, и результаты росли с каждым годом. И все основные успехи связаны именно с Зубковым и его командой.

Александр Зубков и Алексей Воевода. Фото Getty Images

Конфликтовал с руководством федерации и другими бобслеистами

Первая Олимпиада в качестве бобслеиста для Александра вышла неудачной — мимо десятки как в четверках, так и в двойках в Солт-Лейке. Зато на следующий год экипаж Зубкова завоевал бронзу чемпионата мира. Дальше было серебро на ЧМ-2005 в Калгари, после чего мы уже всерьез надеялись на олимпийские медали Турина. Более того, Зубков считался фаворитом Игр! У него формируется крепкий дуэт с разгоняющим Алексеем Воеводой, вместе с которым накануне Олимпиады-2006 он ставит рекорд трассы в немецком Альтенберге и выигрывает общий зачет Кубка мира в четверках. Победа над немцами у них дома — заявка на громкий успех, только вот на итальянской олимпийской трассе были быстрее экипажи Андре Ланге. Причем немец победил как в двойках, так и в четверках, в то время как Зубков и Воевода смогли взять медаль только в составе экипажа четверки.

Затем были годы переменных успехов, но после олимпийской медали отношение к Зубкову в национальной федерации, как и отношения самого Зубкова с федерацией сильно изменились. Александр требовал к себе особого отношения и не скрывал возмущения, когда федерация начинала поддерживать другие экипажи. Зубков с Воеводой даже отправили письмо тогдашнему президенту страны Дмитрию Медведеву с требованием снять с должности президента федерации бобслея главу группы компаний «Автолайн» Никиту Музыря. Спортсмены жаловались на неуважительное отношение, а Музырь в отместку сделал публичным требование Зубкова снять быстрые коньки с боба Евгения Попова и поставить на свой. По мнению Александра, вся федерация должна работать только на него во имя большой победы. Апогеем спортивного эгоизма Зубкова стал скандал на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, когда он чуть ли не кулаками пытался отстоять право на лучший боб.

Александр Зубков и Алексей Воевода. Фото Getty Images

Чемпион на территории России

Не переваривал Зубков и молодого пилота-конкурента Дмитрия Абрамовича. Но конфликты у Александра были и внутри своей команды. Он с легкостью менял разгоняющих, если те были чем-то недовольны, на повышенных тонах говорил с тренерами и всем видом демонстрировал свое привилегированное положение. В конце концов даже многолетний партнер Зубкова Воевода устал от сложного характера Александра и перестал с ним общаться. Был даже вариант перехода в сборную Австрии, куда нашу звезду активно сватали. В результате всех этих разборок Воевода ушел в армрестлинг, а обиженный Зубков тоже решил поставить точку в карьере, и стал министром спорта Иркутской области. Правда, на новой должности он проработал всего месяц, после чего вернулся в бобслей уже с новым разгоняющим — Дмитрием Труненковым. Произошло это во имя домашней Олимпиады в Сочи — именно на Александра решил сделать ставку министр спорта Виталий Мутко.

Правда, прежних результатов достичь без Воеводы долго не получалось, и при содействии Мутко Александр и Алексей помирились. Точнее, забыли старые обиды во имя большой цели — победы на домашней Олимпиаде. Всего месяц тренировок, но за счет знания трассы они взяли золото в Сочи как в двойках, так и в четверках. В Зубкова так верили, что поставили его знаменосцем на церемонии открытия Игр, несмотря на неоднозначную репутацию. Которая после триумфальной Олимпиады оказалась разрушена окончательно. Можно долго спорить о справедливости обвинений в допинге, из-за которых Александра лишили обеих наград в Сочи. Но требовать признать себя чемпионом Игр на территории России ради президентской стипендии и использовать отобранный на международном уровне статус олимпионика в избирательной кампании мэра Братска (где он стал вторым) — это явный перебор.

Александр Зубков и Алексей Воевода. Фото Getty Images

Стертая память

Не получилось у Зубкова после Сочи выстроить и диалог с президентом федерации Георгием Беджамовым, которому Александр во многом был обязан своему триумфу на ОИ-2014. В процессе этого противостояния неизвестные хулиганы изуродовали машину бобслеиста, а дочь знаменитого спортсмена внезапно получила обвинения в краже скелетона и чуть не уехала в сборную Германии. В конце концов проблемы в бизнесе начались у Беджамова, и он убежал из страны с накоплениями тысяч россиян. А амбициозный Зубков почти сразу занял место беглого банкира во главе федерации, но тоже ненадолго — впереди были международные санкции по допинговым делам, и руководящий пост пришлось оставить.

Среди последних странных историй, в которые неизбежно оказывался втянут талантливый бобслеист — инцидент с переименованием спортивной школы в Братске, которая раньше носила имя знаменитого земляка. Внезапно на родине героя осознали, что Зубков — спорный пример для подражания, и решили избавиться от напоминания о нем. Все бы ничего, если бы у нас в стране не было десятков объектов, названных в честь спортсменов, имевших в прошлом проблемы с допингом. Что ж, Александру не чужда и роль настоящей жертвы интриг, причем не только в ситуации с переименованием школы. Именно поэтому портрет знаменосца сочинской Олимпиады невозможно написать одной краской. Карьера Зубкова, как весь наш спорт последних пятнадцати лет, сплошь состоит из феноменальных взлетов и столь же феноменальных падений.