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«О положительном тесте не сказал даже родителям». Заболевший бобслеист Пушкарев рвется на Олимпиаду

Заболевший бобслеист Пушкарев хочет поехать на Олимпиаду
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Алексей Пушкарев (по центру).
Фото Getty Images
Разгоняющий Алексей Пушкарев находится в изоляции в Сочи после положительного теста на ковид, но теоретически еще может успеть поехать в Пекин.

Омикрон, который гуляет по бобслейно-скелетонной сборной, может стать причиной очередной спортивной драмы. Хотя, казалось бы, заболевший бобслеист Алексей Пушкарев в число фаворитов Игр в Пекине не входил.

Дело в том, что Пушкарев пробился в состав еще на домашней Олимпиаде в Сочи. И это чуть не обрушило всю его карьеру: медали Пушкарев не выиграл, зато вместе с другими бобслеистами по показаниям Григория Родченкова получил обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Суд в 2018 году признал Пушкарева виновным — кстати, вместе с теперь уже бывшим президентом федерации Александром Зубковым. Алексея сначала хотели отстранить от Олимпиад пожизненно, потом CAS все же снизил срок до одних Игр-2018 в Пхенчхане. Плюс наложил два года дисквалификации.

Из этого непонятного простоя на пике карьеры не вернулся больше никто из коллег Пушкарева. Все уже давно занимаются другими делами, и только Алексей сумел вытерпеть и снова отобраться в сборную. В этом сезоне он гонялся в экипаже Максима Андрианова — второго пилота в нашей команде. И сейчас точно последний шанс для опытного разгоняющего все-таки выступить на Олимпиаде, не омраченной никакими скандалами. Но недавно на сборе в Сочи именно Пушкарев сдал положительный тест на ковид.

Симптомов нет даже близко

— Мы были с самого начала вместе с Никитой Трегубовым (серебряный призер Игр-2018 в Пхенчхане в скелетоне, также сдавший положительный ПЦР. — Прим. «СЭ»), — рассказал Пушкарев. — Вместе поехали на «скорой» в инфекционку, вместе там приняли решение отказаться от больницы. Деваться было некуда, мы же «положительные», домой уехать нельзя. Поискали в интернете, и сняли квартиру.

— Как сейчас проходят ваши дни?

— Лечусь! Хотя симптомов абсолютно никаких нет, даже близко. Но внутри зараза-то сидит, раз тест ее показывает.

26&nbsp;января. Шереметьево. Лидер сборной России по&nbsp;биатлону Александр Логинов отправляется в&nbsp;Пекин с&nbsp;соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Омикрон — самый опасный соперник в Пекине

— Как часто вы сдаете тесты?

— Со вчерашнего дня — каждый день. Потому что сроки поджимают, чтобы поехать на Олимпиаду, мне нужно два подряд отрицательных теста. У нас сейчас каждый час и каждая секунда на счету. Самое обидное, что у меня уже был отрицательный тест, а потом вылез снова положительный...

— Когда ваша команда улетает в Пекин?

— 31 января. Но старты начинаются гораздо позже. Смогу ли я прилететь потом, будет зависеть от руководства. Главное сейчас — показать отрицательный ПЦР-тест.

— Вас в экипаже уже кем-то заменили?

— Конечно, ребята уже сидят. Но это нормально, тренеры перестраховываются. Ребята мне звонят, поддерживают, говорят, что ждут возвращения в строй.

— Тренироваться в условиях квартиры — реально?

— Отжимаюсь, пресс качаю, а что еще можно? Была бы штанга — поднимал бы штангу.

Уверен, что все равно поеду на Олимпиаду

— Как вы отреагировали на новость о положительном тесте?

— Честно, когда узнал, был в полнейшем шоке. Никогда не думаешь, что это может случиться именно с тобой. Особенно когда чувствуешь себя абсолютно нормально, ничто не предвещает. И вдруг тебя тащат в инфекционку...

— Но, если реально посмотреть на вещи, вряд ли вы в Пекине могли рассчитывать на медаль?

— Какой спортсмен тренируется — и не думает о медали? Это спорт, тут может случиться всякое.

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— Как реагируете на новости о том, что многие участники и тренеры Олимпиады тоже столкнулись с омикроном?

— Представляете, а я новости не читаю! Мне тут звонит мама, говорит: «Ты знаешь, что везде на первых полосах?». А я даже не в курсе. Родителям и друзьям хотел не говорить о положительном тесте, чтоб зря не волновались. Изначально только с супругой поделился. А мама в итоге в интернете все равно прочитала...

— У вас еще осталась надежда поехать на Олимпиаду?

— Конечно! Я обязательно выздоровею и поеду! Я просто в этом уверен, иначе быть не может.

Алексей Пушкарев
Родился 4 ноября 1986 года в Краснодарском крае.
Специализация — разгоняющий.
Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2012). Участник Олимпийских игр (2014). Участник этапов Кубка и чемпионатов мира. Многократный чемпион России.

Сборная России по бобслею
Алексей Пушкарев
бобслей
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