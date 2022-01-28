«О положительном тесте не сказал даже родителям». Заболевший бобслеист Пушкарев рвется на Олимпиаду

Разгоняющий Алексей Пушкарев находится в изоляции в Сочи после положительного теста на ковид, но теоретически еще может успеть поехать в Пекин.

Омикрон, который гуляет по бобслейно-скелетонной сборной, может стать причиной очередной спортивной драмы. Хотя, казалось бы, заболевший бобслеист Алексей Пушкарев в число фаворитов Игр в Пекине не входил.

Дело в том, что Пушкарев пробился в состав еще на домашней Олимпиаде в Сочи. И это чуть не обрушило всю его карьеру: медали Пушкарев не выиграл, зато вместе с другими бобслеистами по показаниям Григория Родченкова получил обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Суд в 2018 году признал Пушкарева виновным — кстати, вместе с теперь уже бывшим президентом федерации Александром Зубковым. Алексея сначала хотели отстранить от Олимпиад пожизненно, потом CAS все же снизил срок до одних Игр-2018 в Пхенчхане. Плюс наложил два года дисквалификации.

Из этого непонятного простоя на пике карьеры не вернулся больше никто из коллег Пушкарева. Все уже давно занимаются другими делами, и только Алексей сумел вытерпеть и снова отобраться в сборную. В этом сезоне он гонялся в экипаже Максима Андрианова — второго пилота в нашей команде. И сейчас точно последний шанс для опытного разгоняющего все-таки выступить на Олимпиаде, не омраченной никакими скандалами. Но недавно на сборе в Сочи именно Пушкарев сдал положительный тест на ковид.

Симптомов нет даже близко

— Мы были с самого начала вместе с Никитой Трегубовым (серебряный призер Игр-2018 в Пхенчхане в скелетоне, также сдавший положительный ПЦР. — Прим. «СЭ»), — рассказал Пушкарев. — Вместе поехали на «скорой» в инфекционку, вместе там приняли решение отказаться от больницы. Деваться было некуда, мы же «положительные», домой уехать нельзя. Поискали в интернете, и сняли квартиру.

— Как сейчас проходят ваши дни?

— Лечусь! Хотя симптомов абсолютно никаких нет, даже близко. Но внутри зараза-то сидит, раз тест ее показывает.

— Как часто вы сдаете тесты?

— Со вчерашнего дня — каждый день. Потому что сроки поджимают, чтобы поехать на Олимпиаду, мне нужно два подряд отрицательных теста. У нас сейчас каждый час и каждая секунда на счету. Самое обидное, что у меня уже был отрицательный тест, а потом вылез снова положительный...

— Когда ваша команда улетает в Пекин?

— 31 января. Но старты начинаются гораздо позже. Смогу ли я прилететь потом, будет зависеть от руководства. Главное сейчас — показать отрицательный ПЦР-тест.

— Вас в экипаже уже кем-то заменили?

— Конечно, ребята уже сидят. Но это нормально, тренеры перестраховываются. Ребята мне звонят, поддерживают, говорят, что ждут возвращения в строй.

— Тренироваться в условиях квартиры — реально?

— Отжимаюсь, пресс качаю, а что еще можно? Была бы штанга — поднимал бы штангу.

Уверен, что все равно поеду на Олимпиаду

— Как вы отреагировали на новость о положительном тесте?

— Честно, когда узнал, был в полнейшем шоке. Никогда не думаешь, что это может случиться именно с тобой. Особенно когда чувствуешь себя абсолютно нормально, ничто не предвещает. И вдруг тебя тащат в инфекционку...

— Но, если реально посмотреть на вещи, вряд ли вы в Пекине могли рассчитывать на медаль?

— Какой спортсмен тренируется — и не думает о медали? Это спорт, тут может случиться всякое.

— Как реагируете на новости о том, что многие участники и тренеры Олимпиады тоже столкнулись с омикроном?

— Представляете, а я новости не читаю! Мне тут звонит мама, говорит: «Ты знаешь, что везде на первых полосах?». А я даже не в курсе. Родителям и друзьям хотел не говорить о положительном тесте, чтоб зря не волновались. Изначально только с супругой поделился. А мама в итоге в интернете все равно прочитала...

— У вас еще осталась надежда поехать на Олимпиаду?

— Конечно! Я обязательно выздоровею и поеду! Я просто в этом уверен, иначе быть не может.

Алексей Пушкарев

Родился 4 ноября 1986 года в Краснодарском крае.

Специализация — разгоняющий.

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2012). Участник Олимпийских игр (2014). Участник этапов Кубка и чемпионатов мира. Многократный чемпион России.