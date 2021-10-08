Дисквалификация за Сочи-2014 сломала карьеру звезде российского бобслея. Теперь он тренирует наших соперников в Корее

Удивительные виражи в судьбе бывшего пилота сборной России Александра Касьянова.

Когда-то Александр Зубков называл его будущим российского бобслея. Так оно и должно было случиться. После Сочи-2014 все ожидали выхода призера двух чемпионатов мира Александра Касьянова на передний план. Но все пошло кувырком.

Строго говоря, страшно обидной для Касьянова получилась еще домашняя Олимпиада. В двойках они с Максимом Белугиным финишировали четвертыми — в каких-то 0,03 от бронзы. А потом Александру ровно столько же не хватило до медали в четверках. И пока вся страна была в восторге от золотого дубля Зубкова, этот парень переживал жуткую спортивную трагедию. Два четвертых места на домашних Олимпийских играх — это казалось ужасом.

Но настоящий ужас начался позже.

В сезоне-2016/17 он с победой сразу на четырех этапах выиграл общий зачет Кубка мира в четверках. Был одним из главных претендентов на золото Пхенчхана. А потом вдруг на него свалились знаменитые разоблачения Родченкова. И если для большинства российских атлетов, которых обвиняли в махинациях в Сочи-2014, все закончилось оправданиями перед Олимпиадой-2018, то Касьянов оказался в числе тех немногих, вину с которых не сняли. Его отстранили до 12 декабря 2020 года, аннулировав результаты в Сочи и последующие. Апелляции в CAS не помогли.

Этой весной, в свои на тот момент 37, когда дисквалификация закончилась, он попытался вернуться. Выступил на чемпионате России. Стал пятым в двойках, четвертым в четверках. С учетом такого перерыва — очень даже неплохо. Но старший тренер Павел Щегловский, комментируя это, посетовал, что в разгоне возрастной Касьянов на фоне молодых уже не тянет. А в бобслее это — ключевой фактор, и даже гениальное пилотирование тут уже не поможет.

В Пекине Касьянов будет конкурировать с Россией

Примерно в те же сроки на Александра вышли корейцы. С предложением возглавить их бобслейную сборную. В последние годы у России с этой страной образовались тесные спортивные связи. Все знают кейс Виктора Ана в шорт-треке, с корейскими лыжниками работал Михаил Девятьяров, с биатлонистами — Андрей Прокунин, а Тимофей Лапшин, Анна Фролина, Александр Стародубец и Екатерина Аввакумова вообще выступали (а кто-то и выступает) за эту азиатскую сборную.

Вот и Касьянов, взвесив все, пошел по проторенной дорожке. Как сообщает ТАСС, заключил с корейцами контракт до Олимпийских игр в Пекине. А там — видно будет. Для Александра это — отличный вариант. В России, с учетом допингового прошлого, найти хорошее место работы ему было бы сложно. В последние годы у нас все больше нетерпимости к таким кейсам. Пример того же Зубкова, которого никуда не берут, — наглядное тому подтверждение. Корейцы же обращать внимание на это не стали. В общем-то, их и Прокунин, в свое время отбывший дисквал за ЭПО, не смущал. А по обвинениям в адрес Касьянова — так вообще непонятная история.

Для россиянина же нынешний шанс — отличная возможность заявить о себе. Корейский бобслей уже отнюдь не экзотика. На ЧМ-2021 в четверках корейцы стали девятыми, проиграв лучшему нашему экипажу по сумме четырех заездов всего 0,24. А в двойках — и вовсе опередили россиян! Так что в Пекине-2022 подопечные Касьянова будут прямыми конкурентами нашей сборной за топ-6. И если выше окажутся корейцы, про него вспомнят очень многие.

Приветы из Сочи на Играх-2022

Интересно, что Касьянов не единственный российский участник Сочи-2014, который приедет в Пекин-2022 с другой сборной.



Главная звезда российской Олимпиады шорт-трекист Виктор Ан сейчас работает с китайцами. Ему предлагали контракт в России, да и сам он когда-то изъявлял желание остаться в нашей стране. Но супруга звездного спортсмена жутко скучала по родной Корее — и чета вернулась на историческую родину. А уже там был достигнут компромисс с Китаем. И на домашних Играх под руководством Ана эта команда будет страшно сильна.

Другой призер Сочи, Никита Крюков, готовит китайских лыжников. Точнее, спринтерскую группу. Тут должно обойтись без сюрпризов, и едва ли азиатские спортсмены будут бороться за медали. Но сам факт — любопытен.

Однако и это еще не все. Бобслейную сборную Китая сейчас ведет канадец Пьер Людерс. Тот самый, который был главным тренером российской команды на Олимпийских играх-2014. И под руководством которого экипажи Зубкова выиграли два золота, а Касьянова — заняли два четвертых места.