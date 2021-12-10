Член Федерации бобслея России Сергей Пархоменко сообщил, что эскизы олимпийской формы российских бобслеистов отправлены на согласование.

«Пока все согласовывается, мы отправили в Олимпийский комитет России необходимые варианты дизайна соревновательной экипировки и оборудования. ОКР, в свою очередь, отправляет их на дальнейшее согласование в Международный олимпийский комитет (МОК)», — приводит ТАСС слова Пархоменко.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. До 16 декабря 2022 года из-за решения CAS российские спортсмены не могут принимать участия в крупных международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны.