Олимпиада
Пекин-2022
Бобслей
Новости
Новый пункт Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022   //    Бобслей

Эскизы олимпийской формы российских бобслеистов отправлены на согласование

13:46

Член Федерации бобслея России Сергей Пархоменко сообщил, что эскизы олимпийской формы российских бобслеистов отправлены на согласование.

«Пока все согласовывается, мы отправили в Олимпийский комитет России необходимые варианты дизайна соревновательной экипировки и оборудования. ОКР, в свою очередь, отправляет их на дальнейшее согласование в Международный олимпийский комитет (МОК)», — приводит ТАСС слова Пархоменко.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. До 16 декабря 2022 года из-за решения CAS российские спортсмены не могут принимать участия в крупных международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13167307

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
«Убедился, как в НХЛ умеют отлично заливать в уши». Интервью российского форварда Голышева о том, как его обманули в Америке
В России за сутки выявили 30 873 случая коронавируса
0