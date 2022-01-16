Сборная России по бобслею не смогла завоевать максимальную квоту на Олимпиаду в Пекине

Сборная России по бобслею не сумела обеспечить максимальное представительство на Олимпиаде в Пекине, информирует ТАСС.

Обладатели олимпийских квот в бобслее определялись, исходя из мест в итоговых рейтингах Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), которые занимал третий по количеству набранных очков пилот той или иной национальной команды (в женском монобобе — второй). В состязаниях мужских и женских бобов-двоек, а также мужских бобов-четверок только две страны могут заявить на Игры в Пекине три экипажа, в женском монобобе — четыре страны по две спортсменки.

Согласно занятым местам, в мужских двойках и четверках российский бобслей будет представлен двумя экипажами. Максимальное представительство (по три) на Олимпийских играх в двойках и четверках будут иметь Германия и Канада.

В женских двойках Россия сможет заявить в Пекине два экипажа (Германия и Канада — по три), в монобобе — одну спортсменку (США, Канада, Германия и Китай — по две).

Тем временем, сборная России по бобслею по итогам завершившегося в воскресенье сезона Кубка мира завоевала право выступать в следующем сезоне в полном составе. В каждой из четырех дисциплин россияне в сезоне-2022/23 смогут заявить по три экипажа.