Резцова в спринте осталась без медали. Но хороший ход настраивает на позитив в преследовании

Лучшая из россиянок финишировала шестой в женском олимпийском спринте.

Биатлон. Олимпийские игры-2022. Женщины. Спринт

1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 20.44,3 (0)

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 30,9 (0)

3. Доротея Вирер (Италия) — 37,2 (0)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 47,3 (0)

5. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 1.00,2 (0)

6. Кристина Резцова (Россия) — 1.05,0 (2)...

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.27,5 (2)...

20. Ирина Казакевич (Россия) — 1.39,4 (1)

В олимпийском Пекине продолжаются соревнования биатлонисток. Сегодня на старт вышли девушки, чтобы выявить сильнейших в спринте. Погода радовала редким отсутствием ветра, но россиянки отработать без промахов не смогли. В таких условиях бороться за призовые места едва ли было возможно, к тому же соперницы стреляли заметно чище. В то же время спринт — это еще и прелюдия перед гонкой преследования, и в этом плане Кристина Резцова заняла неплохую позицию для атаки в выходные. С учетом третьего хода и правильного настроя мы вправе ждать большего. Чего пока не скажешь об остальных, у которых не получилось как на лыжной трассе, так и на стрельбище.

Резцова лишила себя медали неудачами на стрельбе

Женский спринт для России традиционно не самая медальная гонка, правда, биатлонный стадион в Пекине принес уже столько неожиданных исходов, что небольшая надежда на медали у нас оставалась. Главные чаяния по сезону мы, как всегда, оставляли за Кристиной Резцовой, но в удачный для себя день приятный сюрприз мог преподнести кто угодно в нашей команде. Заявлять можно четверых, и по сравнению с индивидуальной гонкой Михаил Шашилов сделал ровно одну замену — вместо приехавшей в последний момент Евгении Буртасовой в дело вступила Ирина Казакевич. Это олимпийский дебют для 24-летней бердчанки, ранее в Пекине мы ее не видели. Ульяна Нигматуллина бежит уже третью гонку — следом за смешанной эстафетой и индивидуалкой, второй раз на стадионе Светлана Миронова. От Казакевич хотелось увидеть притока свежих сил, от всех остальных — злости на самих себя за неудачи вторника.

Даже от Резцовой, которую вряд ли должны радовать девятые места. За выступления Кристины редко бывает стыдно, если кто-то в команде и отдается своему делу полностью и даже больше, то это дочка Анфисы Резцовой. Но теперь ее записывают в мировую биатлонную элиту, а значит, и спрос с нее уже совсем другой. Кристина очень хорошо начала гонку и некоторое время даже шла по графику Марты Ольсбу Ройселанн — казалось, что при положительных раскладах можно будет даже побороться с норвежкой за золото. Победные амбиции разбила первая же стрельба — обидный промах и теперь расчеты максимум на бронзу. Чем цепляет Резцова-младшая, она не расстраивается после неудачи и продолжает бороться. Темп она не сбросила и к стойке подходила на виртуальной второй позиции. Но и здесь чисто пройти рубеж не удалось.

Кристина пока не понимает, в чем причина ее ошибок

С двумя кругами о тройке речь идти могла, если бы биатлонный центр Чжанцзякоу раздирали ветра, как это было во время эстафетных баталий у девушек на прошлой неделе. Но, как назло, практически штиль. Поэтому вся пятерка сильнейших пришла к финишу с «нулем». Следом за Ольсбу Ройселанн, которая пока что на голову сильнее всех, в 30 секундах шведка Эльвира Эберг, затем итальянка Доротея Вирер, австрийка Лиза Тереза Хаузер и еще одна скандинавка — Ингрид Таннреволь. Резцова — шестая в минуте с небольшим, до третьей Вирер примерно полминуты, и, скорее всего, даже одного промаха ей бы для бронзы не хватило. Нужно было стрелять чисто, и Кристина это понимает. Правда, к микст-зоне она подходила в хорошем настроении. «Я стараюсь не расстраиваться», — сказала она журналистам. А вот от рассуждений об упущенных медалях прессу одернула.

«Отвратительная фраза: «если бы не промахи». Если бы не промахи, я бы уже несколько раз олимпийской чемпионкой стала», — заметила спортсменка. Но промахи есть, и это проблема. «Каждый день я сама себе говорю, что это не моя стрельба. Причём каждый день по-разному. В один день делаю одну ошибку, в другой день другую. Пытаюсь исправить ту, которая была. Это приводит к другим», — сетует Резцова. Не было чистой стрельбы и от Казакевич с Нигматуллиной. Миронова сначала дала надежду на хорошую гонку, но потом сама же её похоронила вторым рубежом. Но главное, Кристина, в отличие от других наших девушек, реально конкурентоспособна, и если найдет ключи к своей винтовке, то в медалях Пекина еще будет. Ходом она третья, всего в 20 секундах от Ройселанн и белоруски Анны Солы, стреляет так же быстро, пусть и не всегда успешно. В гонке преследования у нее хорошие шансы на атаку лидеров.