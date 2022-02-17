«Травля Шашилова необоснованна. Он отличный специалист». Бородавко вступился за тренера биатлонисток

Первый, кто встал на сторону коллеги, которого много критиковали в Пекине

Михаил Шашилов — один из самых медийных тренеров этой Олимпиады. То история с QR-кодами, то бойкот СМИ, то слова об уходе. Которые, как потом выяснилось, были неправильно истолкованы. Медийный образ у него не самый лучший. Да и спортсменок, с которыми напрямую работает в сборной, осталось немного. При этом главную свою задачу он сделал: у женской команды есть серебро Олимпийских игр.

О том, насколько хорош Шашилов как тренер, я решил поинтересоваться у Юрия Бородавко. Самого успешного тренера России прямо сейчас. Его группа увезет из Пекина мешок медалей.

Он хотя бы пытается что-то изменить

— Мы знакомы с Шашиловым очень давно, — улыбнулся Бородавко. — Еще со времен, когда сами были спортсменами.

— Что можете сказать про уровень его тренерской квалификации? Многие ставят его под сомнение.

— Михаил Викторович — очень грамотный, умный и ищущий специалист. Один из немногих, кто не боится пробовать новые методики. Если вы посмотрите, своей маленькой группой в регионе он обыгрывал практически всю страну.

В сборной все немного по-другому. В биатлоне давно идет тренерская чехарда. Один тренер менял другого, а у каждого — своя методическая направленность. Возможно, Шашилову не удалось объединить вокруг себя всех спортсменов и настроить их на большую работу. К сожалению, многие к серьезным объемам просто не готовы. Плюс, давайте говорить прямо, ему не хватает по-настоящему талантливых и высокофункциональных спортсменок. За год это все не вырабатывается. Он только недавно стал старшим тренером, а с него уже требуют результат. Да такого быть не может! Чтобы адаптировать организм к более серьезным нагрузкам, скоростям и мощности отталкивания, могут уйти годы. По щелчку ничего не делается. Самый минимум — два-три года.

Для кого-то это много. А Шашилов не боится идти на работу вдолгую. И у него есть дар убеждения. Кто ему доверяет — получает результат. Я сам наблюдал, какой к нему пришла Ира Казакевич и до какого уровня он ее довел. Вот это — тренерские способности. Взять человека практически с улицы и довести до олимпийской медали — это дорогого стоит.

— Почему у него не со всеми складываются такие же отношения, как с Казакевич?

— Есть очень много советчиков, личных тренеров, у которых нет контакта со специалистами сборной. Это все мешает спортсмену. Иной раз они просто теряются: а кого слушать? Личного наставника или главного тренера? Получается так, что умные — направо, а красивые — налево. Биатлонисты мечутся и не знают, что делать. Часто бывает, что видение процесса у личного и главного тренера не просто отличается — оно кардинально разное. И пока будет такой раздрай, атмосфера недоверия никуда не денется.

— Почему в лыжах такого нет?

— Почему нет? Бывает. Все люди не могут думать одинаково. Другое дело, что в лыжах умеют договариваться, контакт у нас более тесный. Может быть, я ошибаюсь, но в биатлоне иначе. Многие тренеры просто не понимают нагрузок того же Шашилова. В угоду стрельбы серьезно страдает функциональная подготовка — это заметно. И Михаил Викторович, по крайней мере, сделал попытку это устранить. То есть он пришел с желанием что-то делать и что-то менять. Уже только за это он заслуживает большого уважения.

Журналисты не так поняли его фразу об уходе

— Правильно понимаю, что ваши методики похожи в том плане, что базируются на очень больших объемах?

— Мы с ним постоянно на связи и затрагиваем в том числе эту тему. Он прекрасно понимает, что сегодня без больших нагрузок и качественных силовых и функциональных тренировок сдвиги невозможны. Другое дело, что он встречает большое непонимание и временами даже отторжение.

— Из-за этого у него конфликты с некоторыми спортсменами?

— Да. Личные тренеры говорят, что этого делать не надо. «Ты «умрешь». В итоге спортсмен, слушая, не выполняет работу, которую предлагает старший тренер. И мы видим, к чему это приводит. Попытки угодить и тому и другому к хорошему не приводят. Нужно доверять кому-то на сто процентов.

— Какие варианты видите для Шашилова? Он же хочет уходить после этого сезона.

— У журналистов очень профессионально работает мысль. Все уловили только первую часть его фразы. Он сказал: «Я больше не работаю с вами». И все услышали «не работаю». А вот «с вами» упустили. Шашилов имел в виду журналистов! Нужно уметь слышать, что человек пытается донести, а не хвататься за отдельные фразы.

— Вы с ним говорили на этот счет?

— 15 минут назад сидели с ним и смеялись над этой ситуацией.

— То есть он может остаться?

— Человеку нужно дать доработать до конца сезона. Как бы то ни было, есть серебряная медаль Олимпийских игр. Не все так плохо, как некоторые представляют. И травля Михаила Викторовича абсолютно необоснованна. Нужно смотреть вглубь процессов, которые происходят в биатлоне, а не сшибать макушки и вешать подзатыльники старшему тренеру. Есть серьезные системные проблемы, которые никак не зависят от Шашилова. Он просто верхушка айсберга.