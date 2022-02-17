Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 12:25

«Травля Шашилова необоснованна. Он отличный специалист». Бородавко вступился за тренера биатлонисток

Тренер сборной России по лыжам Бородавко назвал критику биатлонного тренера Шашилова необоснованной
Владимир Иванов
Обозреватель
Михаил Шашилов.
Первый, кто встал на сторону коллеги, которого много критиковали в Пекине.

Михаил Шашилов — один из самых медийных тренеров этой Олимпиады. То история с QR-кодами, то бойкот СМИ, то слова об уходе. Которые, как потом выяснилось, были неправильно истолкованы. Медийный образ у него не самый лучший. Да и спортсменок, с которыми напрямую работает в сборной, осталось немного. При этом главную свою задачу он сделал: у женской команды есть серебро Олимпийских игр.

О том, насколько хорош Шашилов как тренер, я решил поинтересоваться у Юрия Бородавко. Самого успешного тренера России прямо сейчас. Его группа увезет из Пекина мешок медалей.

Публикация от ?Тел +7(821) 222 — 5005 (@forward_komi)

Он хотя бы пытается что-то изменить

— Мы знакомы с Шашиловым очень давно, — улыбнулся Бородавко. — Еще со времен, когда сами были спортсменами.

— Что можете сказать про уровень его тренерской квалификации? Многие ставят его под сомнение.

— Михаил Викторович — очень грамотный, умный и ищущий специалист. Один из немногих, кто не боится пробовать новые методики. Если вы посмотрите, своей маленькой группой в регионе он обыгрывал практически всю страну.

В сборной все немного по-другому. В биатлоне давно идет тренерская чехарда. Один тренер менял другого, а у каждого — своя методическая направленность. Возможно, Шашилову не удалось объединить вокруг себя всех спортсменов и настроить их на большую работу. К сожалению, многие к серьезным объемам просто не готовы. Плюс, давайте говорить прямо, ему не хватает по-настоящему талантливых и высокофункциональных спортсменок. За год это все не вырабатывается. Он только недавно стал старшим тренером, а с него уже требуют результат. Да такого быть не может! Чтобы адаптировать организм к более серьезным нагрузкам, скоростям и мощности отталкивания, могут уйти годы. По щелчку ничего не делается. Самый минимум — два-три года.

Для кого-то это много. А Шашилов не боится идти на работу вдолгую. И у него есть дар убеждения. Кто ему доверяет — получает результат. Я сам наблюдал, какой к нему пришла Ира Казакевич и до какого уровня он ее довел. Вот это — тренерские способности. Взять человека практически с улицы и довести до олимпийской медали — это дорогого стоит.

— Почему у него не со всеми складываются такие же отношения, как с Казакевич?

— Есть очень много советчиков, личных тренеров, у которых нет контакта со специалистами сборной. Это все мешает спортсмену. Иной раз они просто теряются: а кого слушать? Личного наставника или главного тренера? Получается так, что умные — направо, а красивые — налево. Биатлонисты мечутся и не знают, что делать. Часто бывает, что видение процесса у личного и главного тренера не просто отличается — оно кардинально разное. И пока будет такой раздрай, атмосфера недоверия никуда не денется.

— Почему в лыжах такого нет?

— Почему нет? Бывает. Все люди не могут думать одинаково. Другое дело, что в лыжах умеют договариваться, контакт у нас более тесный. Может быть, я ошибаюсь, но в биатлоне иначе. Многие тренеры просто не понимают нагрузок того же Шашилова. В угоду стрельбы серьезно страдает функциональная подготовка — это заметно. И Михаил Викторович, по крайней мере, сделал попытку это устранить. То есть он пришел с желанием что-то делать и что-то менять. Уже только за это он заслуживает большого уважения.

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов. Зачем Шашилов сам отправил себя в отставку?

Журналисты не так поняли его фразу об уходе

— Правильно понимаю, что ваши методики похожи в том плане, что базируются на очень больших объемах?

— Мы с ним постоянно на связи и затрагиваем в том числе эту тему. Он прекрасно понимает, что сегодня без больших нагрузок и качественных силовых и функциональных тренировок сдвиги невозможны. Другое дело, что он встречает большое непонимание и временами даже отторжение.

— Из-за этого у него конфликты с некоторыми спортсменами?

— Да. Личные тренеры говорят, что этого делать не надо. «Ты «умрешь». В итоге спортсмен, слушая, не выполняет работу, которую предлагает старший тренер. И мы видим, к чему это приводит. Попытки угодить и тому и другому к хорошему не приводят. Нужно доверять кому-то на сто процентов.

— Какие варианты видите для Шашилова? Он же хочет уходить после этого сезона.

— У журналистов очень профессионально работает мысль. Все уловили только первую часть его фразы. Он сказал: «Я больше не работаю с вами». И все услышали «не работаю». А вот «с вами» упустили. Шашилов имел в виду журналистов! Нужно уметь слышать, что человек пытается донести, а не хвататься за отдельные фразы.

— Вы с ним говорили на этот счет?

— 15 минут назад сидели с ним и смеялись над этой ситуацией.

— То есть он может остаться?

— Человеку нужно дать доработать до конца сезона. Как бы то ни было, есть серебряная медаль Олимпийских игр. Не все так плохо, как некоторые представляют. И травля Михаила Викторовича абсолютно необоснованна. Нужно смотреть вглубь процессов, которые происходят в биатлоне, а не сшибать макушки и вешать подзатыльники старшему тренеру. Есть серьезные системные проблемы, которые никак не зависят от Шашилова. Он просто верхушка айсберга.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
0
Читайте также
А судьи кто? Рассказываем о трех арбитрах CAS, которые поддержали Валиеву
Родители вызывали ему экзорцистов, в России назвали уродом. История Тимоти Ледюка, первого небинарного фигуриста Олимпиады
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Григоренко — о вратаре Швеции: «Важно создать трафик перед ним и доставлять шайбу до ворот»
Тренер сборной России Федоров назвал причины вылета США и Канады в 1/4 финала на Олимпиаде-2022
Галиев — об оценке своей игры с Данией: «Пока никак. Главное, что команда прошла дальше»
Тренер сборной России Федоров: «Швеция очень хорошая мобильная команда, которая любит и умеет играть с шайбой»
Вратарь сборной России Федотов: «Разберем шведов и постараемся сыграть первым номером»
Олимпиада 2022: Валиева, Щербакова и Трусова представят произвольные программы. Онлайн-трансляция 17 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зачем Шашилов сам отправил себя в отставку?
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости