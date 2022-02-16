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Сегодня, 17:30

Зачем Шашилов сам отправил себя в отставку?

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что уже не работает
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов.
Фото СБР, biathlonrus.com
Что стоит за загадочными словами тренера после серебряной эстафеты.

Еще после случая с невключением в эстафету Евгении Буртасовой мы написали: в женской сборной катастрофа с коммуникациями. Никто никого не слышит и не понимает, даже в самых очевидных ситуациях. И вот даже после чудесного серебра в эстафете — все по-прежнему.

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Откуда взялась информация об отставке Шашилова? Рассказываем, как было дело. После финиша Ульяны Нигматуллиной счастливый старший тренер принимал поздравления. Обнимался со спортсменками и коллегами, фотографировался, с кем-то болтал. Потом направился к выходу из финишной зоны. Тут-то мы с коллегой его и поймали. Дальше диалог приводим дословно.

— Михаил Викторович, поздравляем! Можно пару вопросов?

— Все — к спортсменам. (Шашилов махнул рукой в сторону наших девчонок.) Я уже не работаю.

Одно из ключевых качеств тренера

Именно эти слова и вышли в СМИ. Хотя вскоре окажется, что все не совсем так. Президент СБР Виктор Майгуров увольнять Шашилова вовсе не собирался, и как минимум до апреля тренер в команде работать будет. Зачем тогда было говорить обратное? Да еще и портить этими словами самый крутой момент в карьере своих же спортсменок?

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Если чуть подумать, понять логику Шашилова можно. Очевидно, он имел в виду многочисленные попытки журналистов отправить его в отставку. В особенности после женской эстафеты: она, по мнению большинства, обещала быть провалом, и после нее тренеру предлагали собирать чемоданы. «Я уже не работаю», — это такой тонкий троллинг от Шашилова для горе-прогнозистов и не верящих в успех. Но как об этом можно было догадаться по паре брошенных на ходу слов?

Винить во всем журналистов — это вообще коронка нашего биатлона. Таких обиженных там полкоманды. Теперь и Шашилов наверняка запишет в «черный» список отправивших его в отставку после триумфальной гонки. Хотя проблема на самом деле в том самом отсутствии коммуникации.

У тренера было масса вариантов уйти от разговора, если уж он не хотел давать интервью. Можно было даже напрямую высказать нам свою обиду — но с ремаркой «не для печати». Можно было, даже после вырвавшейся на эмоциях фразы, добавить «шучу» или «не пишите». И тогда никаких разговоров об отставке бы не было. Все нормальные люди и понимают ситуацию.

Но если в протянутый диктофон в ответ на просьбу об интервью сказать: «Я уже не работаю», — как это еще можно толковать? Ведь на самом деле умение общаться и доносить свои мысли — одно из ключевых качеств тренера. И если непонятно журналистам, скорее всего, непонятно и спортсменкам. Все скандалы с невключением в эстафету или отборами — как раз следствие этого.

Тренер заслужил свою порцию радости

Очень часто, если не всегда, достаточно просто поговорить по-человечески. Позвонить и посочувствовать заболевшей Васнецовой, а не критиковать ее в прессе. Подойти и объяснить ситуацию Буртасовой, а не передавать ей информацию через третьих лиц. Побеседовать нормально с журналистами или не общаться с ними вообще, а не отделываться непонятными шутками.

Справа налево: Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина. В наших биатлонисток никто не верил, но они вырвали медаль. Это сродни подвигу

И тогда жить и тренировать точно станет проще. И радоваться неожиданному серебру мы сможем спокойно, без привкуса недосказанности. Михаил Викторович ведь тоже заслужил свою порцию радости. Эту медаль никто не предсказывал, а девчонки ее выиграли в красивой борьбе. Может, теперь эта команда научится не только бегать и стрелять, но и разговаривать друг с другом?

Олимпиада
Сборная России по биатлону
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