«Нам нужны медали, а не медийность». Вяльбе и Майгуров выступили на совместной пресс-конференции

Боссы лыж и биатлона встретились с журналистами перед Олимпийскими играми.

За три дня до Нового года Елена Вяльбе и Виктор Майгуров дали пресс-конференцию. Прошла она немного сумбурно, потому что стартовала одновременно со спринтом на «Тур де Ски». В результате президент ФЛГР сидела с телефоном, и было заметно, что происходящее в Ленцерхайде волнует ее куда больше, чем вопросы журналистов.

Большунов, Степанова, Крамер

— «Тур де Ски» в олимпийский сезон вообще нужен? — вопрос Вяльбе.

— Соревноваться надо. Для таких невозрастных спортсменов, как Клебо и Большунов, это нормально. Хотя и Устюгов по возрасту еще молод. Но тут нужно по каждому смотреть индивидуально. Уверена, что в этом году не все пройдут многодневку до конца. Будут сниматься.

— Вероника Степанова в последний момент снялась. Проблема?

— Начнем с того, что я не хотела бы делать из нее звезду. Пока она абсолютно никто. Да, хорошо пробежала эстафету, была десятой в гонке. Но Вероника пока еще не лидер, вокруг которого мы должны плясать.

Что касается ее отравления, то оно непонятное. Степанова кушала в тех же местах, что и остальные. Но у всех все нормально. Странно. При этом я изначально сомневалась, стоит ли ей бежать «Тур де Ски». Она еще достаточно сырая. Так что пропуск, может, и к лучшему.

— Какие шансы отобраться в Пекин у Ретивых?

— Выиграет Глеб сегодня — все шансы. Мимо тройки — никаких. 11 января пройдет президиум, на котором официально будет утвержден состав. Для тренеров все будет ясно после завтрашней гонки.

— Насколько в порядке сейчас Александр Большунов? Восстановился после болезни?

— Он уже в неплохом состоянии, но пока не в том, в котором будет на Олимпийских играх. В межсезонье он перенес огромное количество сложностей. Знаете, у меня лишние седые волосы появлялись с каждым звонком Юрия Викторовича Бородавко. Но Саша — очень сильный.

Вспомните его биографию. Перед первенством мира он заболевал — и героически там выступал. Перед Пхенчханом были проблемы с легкими — и чем все закончилось? Этому человеку ничего не дается легко. Он идет через тернии к звездам.

— У Маркуса Крамера после этого сезона заканчивается контракт. Он останется?

— Это зависит от результатов и от того, будет ли продлена программа помощи со стороны ОКР. У нас самих средств на иностранного специалиста нет.

— У нас есть условные керлинг и шорт-трек, которые рассчитывают на медали Пекина, но про эти виды спорта вообще не говорят. И есть бьющая все рейтинги фигурка, где даже чемпионат России — разрывное событие. Но там полно скандалов, протестов и противостояний. Вам что ближе?

— Я за то, чтобы нас не пиарили раньше времени. Никому не нужны раздутые скандалы. Мое глубокое убеждение: медали любят тишину.

Хотим в Пекине две медали, одна из которых — золотая

— Согласен с Еленой Валерьевной, — подхватил эстафету Майгуров. — Я не стремлюсь к медийности. Могу отказать в интервью. Так мы воспитаны. И наши спортсмены не рвутся быть в ТВ, в камере. Нужно концентрироваться на подготовке.

— По итогам «Ижевской винтовки» в сборную пробился Михаил Бурундуков. Но у него нет визы. Как быть?

— Бурундуков — новое имя. Визуально он не выглядит физически окрепшим, но бежит. Очевидно, что есть потенциал, который предстоит наращивать и наращивать. Что касается Кубка IBU, то следующий этап он пропустит, а вот к пятому, который чуть позже, должен успеть. Мы приложим все усилия.

— «Ижевская винтовка» не изжила себя?

— Когда-то она была общенациональным праздником, а сейчас, увы, нет. Но в нынешнем сезоне она точно важна и дает шансы многим. Так, например, не все будут выступать на этапе Кубка мира в Антерсельве. Соответственно, появятся дополнительные места.

— А кто пропустит итальянский этап?

— Группа Каминского — те ребята, кто попадает в Пекин, в это время поедут на Семинский перевал. Мы подглядели у лыжников вариантов с разной подготовкой разных групп — это дает эффект.

— Юниорское первенство мира будет в США. По нынешним временам попасть туда проблематично.

— Да, и юноши не поедут. Сначала им нужно лететь в Европу — прививаться одобренной ВОЗ вакциной. Потом обратно, затем в США. Сложно. А вот по юниорам все может сложиться. Есть еще проблемы виз, но они решаемы.

— У лыжников состав объявят 11 января. А у вас?

— 16 января станет понятно, сможем ли мы получить дополнительную квоту. Тогда и решим. А 17-го проведем пресс-конференцию.

— А план на Пекин у вас какой?

— Я неоднократно заявлял, что у нас нет суперпланов. Все наши спортсмены будут бороться за медали в каждой гонке. Учитывая результаты за последнее четырехлетие, я был бы рад двум медалям, одна из которых была бы золотой. Но точно уверен, что могут выиграть и больше.