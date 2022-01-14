«Суперсильные — это Бьорндален, Фуркад и Анфиса Резцова. А мне надо работать». Позиция главной биатлонистки страны

Интервью Кристины Резцовой после бронзового финиша.

Женщины. Эстафета 4 х 6 км

1. Франция (Анаис Шевалье-Буше, Хло Шевалье, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон) — 1:10.50,0

2. Швеция (Юханна Скоттхайм, Стина Нильссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон) — 35,1

3. Россия (Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова) — 1.12,2

25-летняя Кристина Резцова — самая яркая биатлонистка России в нынешнем сезоне. Она всегда на позитиве, дает небанальные интервью, много смеется, не стесняется смелых заявлений и, что важнее всего, хороша в гонках. Вот и сегодня дочь двукратной олимпийской чемпионки вытащила сборную на третье место в эстафете.

— Рада, что все так сложилось, — улыбалась после финиша Кристина. — Несмотря на то, что начало у нас чуть-чуть не задалось, никто не опускал руки. Это главное. Как показывает практика, нужно сражаться до конца. Все может много раз перевернуться. И кто не сдается — тот и выигрывает.

— На «стойке», когда промахнулись, сердце не екнуло?

— Да я там просто задохнулась! Но все ожидаемо. Я осознанно плотно работала на последнем круге. Тактика. Нужно было загнать девчонок. При этом контролировала ситуацию и перед рубежом чувствовала, что могу стрелять в своем ритме. Так и получилось.

— Сами понимали, что нужно выматывать соперниц на втором круге?

— Все тренеры кричали, чтобы я девчонок накормила. Это правильно. Другое дело, что сделать это оказалось не так легко, как бы мне хотелось. И я понимала, что нужно закрывать все вопросы на рубеже, чтобы на третьем круге можно было просто докатываться. Потому что было уже очень тяжело.

Не люблю сравнений. Даже с мамой

— У вас четвертая медаль за сезон. Все с собой возите?

— Половину уже отправила в Россию, другие где-то лежат — даже не знаю где. Стараюсь убирать их сразу и подальше.

— Чтобы не было самоуспокоения?

— Когда люди начинают выигрывать, появляются мысли, что ты суперсильный. А допускать их нельзя. Вот после сезона вытащу все медали из ящика — и порадуюсь как следует.

— А вы не суперсильная?

— Пока нет. Но я стремлюсь.

— Кто суперсильный?

— Оле-Эйнар Бьорндален, Анфиса Резцова, Мартен Фуркад. А мне надо работать.

— У Ильи Трифанова на шапке написано «Резцова — новый Шипулин». Оценили?

— Наверное, это параллель с тем, каким финишером был Шипулин. Он действительно классно бежал четвертый этап. В этом смысле сравнение приятное. Другое дело, что я в принципе не люблю, когда меня с кем-то сравнивают. Буду доказывать всем, что я — это я. И пусть потом на шапках про кого-то еще пишут, что это новая Кристина Резцова.

— Не любите сравнений даже с мамой?

— Каждый человек индивидуален. И нужно смотреть на заслуги конкретно каждого, а не его родителей.

У меня пока нет выдающихся успехов — с чего мне меняться?

— Правильно понимаю, что от контактной борьбы вы особенно кайфуете?

— Да, люблю контактные дисциплины и особенно эстафеты. Но стартовать из глубины мне нравится меньше, чем в лидерах.

— Все говорят, что эстафета — наша главная медальная надежда на Олимпиаде. Что-то подсказывает, что вы с этим не совсем согласны.

— Ха-ха. Считаю, мы можем биться за пьедестал и в эстафетах, и в индивидуальных дисциплинах.

— Света Миронова сказала, что пока не заморачивается по поводу условий в Пекине. Мол, приедем — разберемся.

— Я пока тоже. Но говорила с сервисом, узнавала, какой там снег, какой рельеф. Мне кажется, представлять, к чему готовиться, — это здоровый интерес. Я понимаю, какой там подход, какие подъемы и спуски. А вот о том, как я туда поеду и как буду жить, даже не думаю.

— Многие спортсмены в самых разных видах, когда на них вешают ярлык лидера сборной, психологически не выдерживают. Вам же хоть бы хны. В чем секрет?

— А просто я не считаю себя каким-то лидером. У меня пока нет выдающихся успехов, нет стабильности в высоких результатах. Вот сейчас появилась четвертая медаль, но личная-то была только одна. Поэтому с чего мне меняться? Я стремлюсь к большему. Рада, что болельщики и тренеры возлагают на меня надежды, — и постараюсь их не огорчать.