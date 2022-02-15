Знаменитый комментатор признался: таких репортажей в его карьере не было.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Мужчины. Эстафета

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:19.50,2 (1 шт. круг + 7 промахов)

2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — +27,4 (0+9)

3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45,3 (2+6)

4. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — +01.04,3 (1+9)

5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +01.49,4 (1+13)

6. Канада (Адам Раннеллс, Кристиан Гоу, Жюль Бюрнот, Скотт Гоу) — +01.56,3 (2+9)

7. Италия (Томас Бормолини, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — +01.58,6 (2+13)

8. Белоруссия (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) — +01.59,0 (2+11)

Мужская эстафета — одно из главных эмоциональных потрясений Олимпиады. Россия как никогда была близка к триумфу. Увы, Эдуард Латыпов не справился с последней стрельбой. В итоге у нашей команды — бронза. Дмитрий Губерниев, который комментировал эту гонку, после такой развязки был опустошен не меньше спортсменов.

На 95 процентов был уверен, что мы выиграем

— Самая драматичная гонка в вашей комментаторской карьере?

— Была непростая эстафета в Ванкувере, где тяжело пришлось Шипулину. Там, кстати, тоже стали третьими. Но по такой колоссальной надежде и разочарованию — да. Это самая драматичная гонка за мою 20-летнюю карьеру комментатора биатлона. Ну, мы же говорили с вами до эфира. Я на 95 процентов был уверен, что мы выиграем. И с каждым рубежом эта уверенность крепла. Эдик мог стрелять из восьми или, при быстрой стрельбе, даже уходить с кругом. Ключевой момент: первый выстрел. Когда крупно показали мишень, было видно, что она дернулась, но не закрылась. Потом Латыпов снова промазал, а дальше — поплыл.

Чем хорош биатлон — тут все постоянно меняется. Норвежцы выиграли как немцы в 2006 году — с кругом! А мы, кстати, первые, кто попал на подиум с двумя кругами. По крайней мере в XXI веке такого точно не было.

— Чего нам все-таки не хватило?

— Хочу сказать, что мы в двух гонках побоялись выиграть. Цветков последним выстрелом и Латыпов сейчас. Отдали золото, потому что боялись. Трясет всех, но надо по-настоящему хотеть выиграть. А Эдик, к сожалению, хотел недостаточно сильно.

Я очень люблю Латыпова, и все это знают. Желаю ему всяческих удач. Но в той ситуации желание победить должно было перевешивать. А оно не перевесило.

Все равно хочу поддержать Эдика

— Тяжело было подбирать слова, комментируя последнюю «стойку»?

— Конечно! Я был абсолютно обескуражен. Мы выигрывали 59 секунд. Когда Эдик начал промахиваться, я увидел из окна комментаторской кабины соперников. Стало очень тревожно, и я был уверен, что один круг нам точно светит. К сожалению, Латыпов не собрался. Теперь всем предстоит тяжелейшая задача — готовиться к масс-старту.

При этом, если отстраниться, то итоговый протокол в эстафете ровно такой, каким должен был быть, исходя из двух последних сезонов. Норвежцы, французы, мы. Именно в таком порядке. Поэтому всех поздравляю с медалью. Хотя разочарование есть, это понятно. Но я все равно хочу поддержать Эдика.

— У него, кстати, в Instagram уже ад.

— Люди, которые сейчас пишут Латыпову гадости, это не болельщики, а говно. Вот просто — говно! И мне стыдно, что такие люди у нас есть.