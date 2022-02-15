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«Те, кто пишет гадости Латыпову, — сами дерьмо!» Эмоции Губерниева после самой драматичной развязки на Олимпиаде

Комментатор Губерниев резко высказался о болельщиках, критикующих биатлониста Латыпова
Владимир Иванов
Обозреватель
Эдуард Латыпов и Дмитрий Губерниев.
Дмитрий Губерниев.
Фото «СЭ»
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Знаменитый комментатор признался: таких репортажей в его карьере не было.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Мужчины. Эстафета
1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:19.50,2 (1 шт. круг + 7 промахов)
2. Франция (Фабьен Клод, Эмильян Жаклен, Симон Дестье, Кантен Фийон-Майе) — +27,4 (0+9)
3. Россия (Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов) — +45,3 (2+6)
4. Германия (Эрик Лессер, Роман Рес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат) — +01.04,3 (1+9)
5. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — +01.49,4 (1+13)
6. Канада (Адам Раннеллс, Кристиан Гоу, Жюль Бюрнот, Скотт Гоу) — +01.56,3 (2+9)
7. Италия (Томас Бормолини, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — +01.58,6 (2+13)
8. Белоруссия (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Антон Смольский) — +01.59,0 (2+11)

Мужская эстафета — одно из главных эмоциональных потрясений Олимпиады. Россия как никогда была близка к триумфу. Увы, Эдуард Латыпов не справился с последней стрельбой. В итоге у нашей команды — бронза. Дмитрий Губерниев, который комментировал эту гонку, после такой развязки был опустошен не меньше спортсменов.

Эдуард Латыпов. Трагедия Латыпова. Наш финишер упустил золото пятью промахами на последнем рубеже

На 95 процентов был уверен, что мы выиграем

— Самая драматичная гонка в вашей комментаторской карьере?

— Была непростая эстафета в Ванкувере, где тяжело пришлось Шипулину. Там, кстати, тоже стали третьими. Но по такой колоссальной надежде и разочарованию — да. Это самая драматичная гонка за мою 20-летнюю карьеру комментатора биатлона. Ну, мы же говорили с вами до эфира. Я на 95 процентов был уверен, что мы выиграем. И с каждым рубежом эта уверенность крепла. Эдик мог стрелять из восьми или, при быстрой стрельбе, даже уходить с кругом. Ключевой момент: первый выстрел. Когда крупно показали мишень, было видно, что она дернулась, но не закрылась. Потом Латыпов снова промазал, а дальше — поплыл.

Чем хорош биатлон — тут все постоянно меняется. Норвежцы выиграли как немцы в 2006 году — с кругом! А мы, кстати, первые, кто попал на подиум с двумя кругами. По крайней мере в XXI веке такого точно не было.

— Чего нам все-таки не хватило?

— Хочу сказать, что мы в двух гонках побоялись выиграть. Цветков последним выстрелом и Латыпов сейчас. Отдали золото, потому что боялись. Трясет всех, но надо по-настоящему хотеть выиграть. А Эдик, к сожалению, хотел недостаточно сильно.

Я очень люблю Латыпова, и все это знают. Желаю ему всяческих удач. Но в той ситуации желание победить должно было перевешивать. А оно не перевесило.

Олимпиада 2022: команда биатлонистов России. Олимпиада 2022: обидная бронза биатлонистов в эстафете, серебро в коньках и прокат Валиевой. Онлайн-трансляция 15 февраля

Все равно хочу поддержать Эдика

— Тяжело было подбирать слова, комментируя последнюю «стойку»?

— Конечно! Я был абсолютно обескуражен. Мы выигрывали 59 секунд. Когда Эдик начал промахиваться, я увидел из окна комментаторской кабины соперников. Стало очень тревожно, и я был уверен, что один круг нам точно светит. К сожалению, Латыпов не собрался. Теперь всем предстоит тяжелейшая задача — готовиться к масс-старту.

При этом, если отстраниться, то итоговый протокол в эстафете ровно такой, каким должен был быть, исходя из двух последних сезонов. Норвежцы, французы, мы. Именно в таком порядке. Поэтому всех поздравляю с медалью. Хотя разочарование есть, это понятно. Но я все равно хочу поддержать Эдика.

— У него, кстати, в Instagram уже ад.

— Люди, которые сейчас пишут Латыпову гадости, это не болельщики, а говно. Вот просто — говно! И мне стыдно, что такие люди у нас есть.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Дмитрий Губерниев
Карим Халили
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
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