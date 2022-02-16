«Не понимаю вопросов про чужие деньги». Кристина Резцова — о второй олимпийской медали
Олимпийские игры-2022. Биатлон
Женщины. Эстафета
1. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) — 1:11.03,9 (0+6)
2. Россия (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) — 12,0 (1+7)
3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн) — 37,4 (0+6)
4. Норвегия (Каролин Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) — 50,7 (2+8)
5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самэула Комола, Федерика Санфилиппо) — 1.33,1 (0+5)
6. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон) — 2.13,0 (2+10)
У Резцовой на этой Олимпиаде уже две медали, и обе в эстафетах. Сначала Кристина завоевала бронзу в миксте, а теперь вот вывела нашу команду в лидеры на своем втором этапе, что позволило в итоге, несмотря на штрафной круг от Светланы Мироновой, заполучить серебро.
Показала процентов 98 от своего максимума
— Когда я впервые стала призером Олимпиады, было непонятное ощущение, — поделилась Резцова. — Не знаешь, что делать и как себя вести. Сейчас уже проще это осознавать, все более или менее спокойно. И появилась радость, которая должна быть.
— Этот эстафетный этап — ваша лучшая гонка на Олимпиаде?
— Сложно сравнивать эстафеты и личные гонки. Здесь я в каждой гонке была чуть-чуть не хороша. В эстафете у меня тоже был досадный промах, но просто тут он не настолько на что-то влиял. Поэтому, наверное, я показала процентов 98 от максимума.
— Бегать на втором этапе вам нравится?
— Да мне неважно, на каком этапе бегать. Просто на втором этапе задача — сделать отрыв для следующих, а на последнем, например, нужно без вариантов догонять или убегать. Мне нет разницы, второй этап тоже хороший.
— Тренеры спрашивали ваше мнение насчет расстановки?
— Да. Но в итоге все равно решение было за ними.
— Вы какой этап себе хотели?
— Это уже история.
Норицыну безмерно благодарна, и он это знает
— После гонки преследования вы жаловались на боль в шее. Сейчас все нормально?
— У меня защемило мышцу под лопаткой, буквально вечером накануне преследования. Как защемила? Ой, следующий вопрос. Сейчас уже намного лучше, плечо почти восстановилось.
— Вы кричали Ульяне Нигматуллиной на последнем этапе, чтобы она все контролировала. Что имели в виду?
— Чтобы она работала в своем темпе. Я знаю, что Ульяна максимально спокойный человек, но нервы — вещь непредсказуемая. Мне хотелось, чтобы она ни на кого не обращала внимания.
— Ваш личный тренер Виталий Норицын в шутку спросил у одного из наставников нашей сборной, где его премия. Собираетесь как-то его отблагодарить?
— Давайте то, что я хочу сделать для Виталия Викторовича, останется со мной. Я не понимаю вопросов про чужие деньги. Я ему безмерно благодарна, он это прекрасно знает. И все, что я для него сделаю, — это лично мое решение, зачем об этом кому-то знать?
— Ваш старший тренер Михаил Шашилов удивил словами «я уже не работаю» после серебряной эстафеты. Что это было?
— Понятия не имею, я не в курсе.