Кристина Резцова рассказала о второй олимпийской медали после серебра в эстафете

Российская четверка сенсационно завоевала серебряные медали в эстафете, уступив только сборной Швеции.

Олимпийские игры-2022. Биатлон

Женщины. Эстафета

1. Швеция (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) — 1:11.03,9 (0+6)

2. Россия (Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина) — 12,0 (1+7)

3. Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн) — 37,4 (0+6)

4. Норвегия (Каролин Кноттен, Тириль Экхофф, Ида Лиен, Марте Ульсбю-Ройселанн) — 50,7 (2+8)

5. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Самэула Комола, Федерика Санфилиппо) — 1.33,1 (0+5)

6. Франция (Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюлия Симон) — 2.13,0 (2+10)

У Резцовой на этой Олимпиаде уже две медали, и обе в эстафетах. Сначала Кристина завоевала бронзу в миксте, а теперь вот вывела нашу команду в лидеры на своем втором этапе, что позволило в итоге, несмотря на штрафной круг от Светланы Мироновой, заполучить серебро.

Показала процентов 98 от своего максимума

— Когда я впервые стала призером Олимпиады, было непонятное ощущение, — поделилась Резцова. — Не знаешь, что делать и как себя вести. Сейчас уже проще это осознавать, все более или менее спокойно. И появилась радость, которая должна быть.

— Этот эстафетный этап — ваша лучшая гонка на Олимпиаде?

— Сложно сравнивать эстафеты и личные гонки. Здесь я в каждой гонке была чуть-чуть не хороша. В эстафете у меня тоже был досадный промах, но просто тут он не настолько на что-то влиял. Поэтому, наверное, я показала процентов 98 от максимума.

— Бегать на втором этапе вам нравится?

— Да мне неважно, на каком этапе бегать. Просто на втором этапе задача — сделать отрыв для следующих, а на последнем, например, нужно без вариантов догонять или убегать. Мне нет разницы, второй этап тоже хороший.

— Тренеры спрашивали ваше мнение насчет расстановки?

— Да. Но в итоге все равно решение было за ними.

— Вы какой этап себе хотели?

— Это уже история.

Норицыну безмерно благодарна, и он это знает

— После гонки преследования вы жаловались на боль в шее. Сейчас все нормально?

— У меня защемило мышцу под лопаткой, буквально вечером накануне преследования. Как защемила? Ой, следующий вопрос. Сейчас уже намного лучше, плечо почти восстановилось.

— Вы кричали Ульяне Нигматуллиной на последнем этапе, чтобы она все контролировала. Что имели в виду?

— Чтобы она работала в своем темпе. Я знаю, что Ульяна максимально спокойный человек, но нервы — вещь непредсказуемая. Мне хотелось, чтобы она ни на кого не обращала внимания.

— Ваш личный тренер Виталий Норицын в шутку спросил у одного из наставников нашей сборной, где его премия. Собираетесь как-то его отблагодарить?

— Давайте то, что я хочу сделать для Виталия Викторовича, останется со мной. Я не понимаю вопросов про чужие деньги. Я ему безмерно благодарна, он это прекрасно знает. И все, что я для него сделаю, — это лично мое решение, зачем об этом кому-то знать?

— Ваш старший тренер Михаил Шашилов удивил словами «я уже не работаю» после серебряной эстафеты. Что это было?

— Понятия не имею, я не в курсе.