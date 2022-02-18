В личных гонках Олимпиады женская сборная осталась без наград. Нужно ли оставлять Шашилова?

Противоречивые итоги выступления наших биатлонисток в Пекине.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Женщины. Масс-старт

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 40.18,0 (4)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) —15,3 (4)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 34,9 (4)

4. Маркета Давидова (Чехия) — 53,4 (4)

5. Кристина Резцова (Россия) — 1.11,0 (6)...

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 2.56,3 (6)...

20. Ирина Казакевич (Россия) — 3.16,6 (7)

Завершилась последняя женская гонка Олимпиады-2022 на биатлонном стадионе Чжанцзякоу. Наши девушки остались без наград, снова не убедив ни скоростью, ни точностью. Со стрельбой ситуация оказалась почти катастрофической. Похоже, что Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Ирина Казакевич отдали все, что могли, в эстафете, где стали вторыми и были в шаге от столь желанного золота. На личный масс-старт их уже не хватило. Теперь стоит вопрос о кадровых перестановках. Останется ли на своем посту тренер Михаил Шашилов? Особенно с учетом его странного интервью после женской эстафеты.

Серебро в эстафете не оставило сил девушкам на масс-старт

По результатам Кубка мира в масс-старт от России квалифицировались только две спортсменки. Наш лидер сезона Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина. Но первой запасной была Ирина Казакевич, и она получила неожиданный вызов на старт после того, как норвежка Ингрид Тандервольд снялась с соревнований. У Тандервольд возникли сложности с адаптацией к высотному стадиону Чжанцзякоу. Она уже после спринта была сама не своя, а после преследования и вовсе упала без чувств. После такого медицинский штаб сборной Норвегии запретил ей соревноваться как в эстафете, так и в масс-старте. Для Ингрид Олимпиада закончилась раньше ожидаемого, и 25-летняя звезда биатлона осталась без медали Игр. Следующая попытка только через четыре года. А вот Казакевич внезапно получила еще один шанс выиграть личную медаль.

Первая стрельба — и сразу же проблемы. На два круга заходят Нигматуллина и Резцова, на круг — Казакевич. Отсечку мы проходили за пределами лучшей двадцатки, Ирина была в 40 секундах от лидеров, Ульяна и Кристина — в минуте с лишним. На втором рубеже немного продвинулась вперед Резцова, зато Казакевич лишила себя оставшихся шансов на медали — три непопадания, и она в самом конце пелотона. Нигматуллина не смогла добавить ходом, а к третьему огневому потеряла точность и следом за Ириной допустила три непопадания. В качестве оправдания сложности с винтовкой можно списать на порывы ветра, и, справедливости ради, промахивались все, в том числе лидеры. Но, зная особенности погоды в Китае, сегодня еще были благоприятные условия. К последнему кругу в борьбе из наших оставалась только Кристина. И отработай она хотя бы с одним непопаданием, цепляться за бронзу шансы были...

Результаты женской сборной — только эстафеты и Резцова

Но нет — два штрафных круга перед финишем, усталость и плохое настроение. Резцова — боец и даже в такой ситуации до последнего боролась. Отыграла несколько позиций, вышла на пятое место, но даже за «деревянную» медаль поспорить с чешкой Маркетой Давыдовой не удалось. На этой Олимпиаде ведется зачет и четвертых мест, и, между прочим, Россия в нем один из лидеров! Немалый вклад в эту странную копилку внес биатлонист Максим Цветков. Но если у мужчин мы по делу расстраиваемся даже из-за личной бронзы, у девушек и пятая позиция Кристины по сезону — это огромный успех. Традиционно мы успешны в эстафетах, что подтвердили и гонки Пекина. Убери командную дисциплину, оставь за скобками готовившуюся к сезону самостоятельно Резцову, и на женский биатлон уже без слез и не взглянешь.

Пока в мужской команде Юрия Каминского идет напряженная борьба за место в сборной, в женской эстафете мы с трудом набираем четверку на гонку. Люди не понимают друг друга, не могут продуктивно общаться и даже без ошибок заполнить документы перед вылетом на Олимпиаду. Конечно, вряд ли Шашилов покинет сборную сразу же после Пекина, и на последних этапах Кубка мира он почти наверняка доработает. Все-таки контракт действует до 31 мая, о чем напомнил президент СБР Виктор Майгуров. Но вот на весеннем тренерском совете и потом на заседании Союза биатлонистов России будут большие сомнения о необходимости продлевать соглашение. И останется ли мотивация дальше работать у самого Шашилова.