Двукратная чемпионка Олимпийских игр Ольга Зайцева в разговоре с «СЭ» прокомментировала выступление российских биатлонисток в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня была очень тяжелая погода: снег, ветер и трасса мягкая. Не каждый может справиться с такими условиями. Конечно, нужно привыкать и к такому. Но, значит, чего-то не хватает. На масс-старт и эстафету я надеюсь, что девочки соберутся. Обычно, всегда собираются на эстафету. Мы командные люди. Мы за команду порвем, себя не будем жалеть. Даже в индивидуальной гонке можно себя поберечь. Думаю, девочки соберутся и хорошо отработают!» — сказала Зайцева «СЭ».

Напомним, что ранее, 13 февраля победительницей женского пасьюта на Играх-2022 стала норвежка Марта Ольсбу Ройселанн. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (+02.46,3) (3), занявшая 11-е место. Ирина Казакевич (+03.38,9) (3) стала 23-ей, Кристина Резцова — (+03.54,7) (7).