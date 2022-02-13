Логинов, Латыпов и Цветков выступят в масс-старте на Олимпиаде в Пекине

Стало известно, кто из российских биатлонистов выступит в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Сборную России представят Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Максим Цветков. Об этом сообщает сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Логинов выйдет на старт под 9-м номером, Латыпов — под 13-м, а Цветков — 16-м. Гонка пройдет 18 февраля в 12:00 по московскому времени.

В масс-старт автоматически попадают 15 лучших биатлонистов общего зачета Кубка мира и призеры личных гонок на Олимпийских играх. Остальные биатлонисты отбираются по очкам, набранным в гонках на текущих Играх.