Ярошенко назвал сильнейшим состав олимпийской сборной России на смешанную эстафету

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко в разговоре с «СЭ» оценил выбранный состав олимпийской сборной России на смешанную эстафету по биатлону в Пекине.

«Не вижу ничего удивительного, — сказал Ярошенко «СЭ». — Все вполне закономерно. Резцова — не обсуждается. Логинов — не обсуждается. Латыпов показал, что он в нормальной форме. Мы понимаем, что в Пекине они провели несколько тренировок. Тренеры их видели. Не думаю, что на Олимпийских играх поставили кого-то, кто был бы заведомо слабее. Ничего сверхъестественного, обычный состав. Я бы никого не стал менять. На данный момент это сильнейший состав. Эти спортсмены неоднократно проявляли себя, надежные эстафетные бойцы».

Ранее стало известно, что на смешанную эстафету заявлены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Смешанная эстафета на Олимпиаде-2022 пройдет 5 февраля и начнется в 12:00 (мск).