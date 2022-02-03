Хованцев назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал состав сборной России на смешанную эстафету.

«Это оптимальный состав. Вопрос только по Буртасовой. Она только недавно прилетела, после дороги. В Смешанной эстафете она могла бы выступить, потому что у нее идет стрельба. Даже ветер сильно не мешает ей. Три кандидатуры по женскому составу — Нигматуллина, Резцова и Буртасова. Из тех, кто есть, состав был выбран правильно. Нигматуллина лучше стреляет, чем Казакевич и Миронова. Стрелять будет не так просто, так как там постоянный ветер», — сказал Хованцев «СЭ».

Ранее стало известно, что на смешанную эстафету заявлены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Смешанная эстафета на Олимпиаде-2022 пройдет 5 февраля и начнется в 12:00 (мск).