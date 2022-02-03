Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 11:15

Хованцев назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету

Мария Куцубеева
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал состав сборной России на смешанную эстафету.
«Это оптимальный состав. Вопрос только по Буртасовой. Она только недавно прилетела, после дороги. В Смешанной эстафете она могла бы выступить, потому что у нее идет стрельба. Даже ветер сильно не мешает ей. Три кандидатуры по женскому составу — Нигматуллина, Резцова и Буртасова. Из тех, кто есть, состав был выбран правильно. Нигматуллина лучше стреляет, чем Казакевич и Миронова. Стрелять будет не так просто, так как там постоянный ветер», — сказал Хованцев «СЭ».
Ранее стало известно, что на смешанную эстафету заявлены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Смешанная эстафета на Олимпиаде-2022 пройдет 5 февраля и начнется в 12:00 (мск).

Сборная России по биатлону
0
Читайте также
Десять главных звезд Олимпиады-2022. За кем стоит следить в Пекине
Фигурист Марк Кондратюк: из ноунейма в лидеры сборной России
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Гусев назвал своего кандидата на выборах капитана олимпийской сборной России
Фигурное катание на Олимпиаде-2022: расписание соревнований мужчин и трансляции
Богалий назвала самым боевым состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине
Ярошенко назвал сильнейшим состав олимпийской сборной России на смешанную эстафету
«А я-то что могу сделать?» Гусев прокомментировал отсутствие Кузьменко в основном составе олимпийской сборной
Никита Гусев рассказал, как связано его возвращение из НХЛ в СКА с Олимпиадой в Пекине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпиаде-2022

Ярошенко назвал сильнейшим состав олимпийской сборной России на смешанную эстафету
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости