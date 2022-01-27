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Сегодня, 16:26

Норвежские биатлонисты отправятся в Пекин чартерными рейсами, чтобы избежать рисков заражения ковидом

Анна Горшкова
Корреспондент

Сборная Норвегии по биатлону отправится в Пекин чартерными рейсами, чтобы избежать рисков заражения коронавирусом.

Как сообщает TV2, спонсоры Союза биатлонистов Норвегии намерены оплатить частные самолеты для спортсменов, которые до понедельника находятся на сборе в итальянском Лавацце.

«Благодаря потрясающей работе федерации, им удалось организовать поездку как для тех, кто сегодня выезжает раньше, так и для тех, кто сделает это в понедельник. Сейчас мы, положа руку на сердце, хотя бы можем сказать: мы сделали все возможное, чтобы избежать заражения», — приводит слова Йоханнесе Бо TV2.

Такое решение было принято из-за новостей о вспышке инфекции в сборной Норвегии по лыжным гонкам. Ранее стало известно, что ковидом заразились лыжницы Хайди Венг и Анне Кьерсти Калво, а также тренер мужской спринтерской команды Арильд Монсен.

Источник: https://www.tv2.no/sport/14524885/
Олимпиада
Коронавирус
Сборная Норвегии по биатлону
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