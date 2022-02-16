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Сегодня, 13:58

Сборная России по биатлону завоевала медаль в женской эстафете ОИ впервые с 2010 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото Reuters

Женская сборная России по биатлону стала серебряным призером в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Гонка состоялась сегодня, 16 февраля. В составе российской команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Российские биатлонистки завоевали медали в эстафете впервые с Олимпиады-2010 в Ванкувере. Тогда Светлана Слепцова, Анна Богалий-Титовец, Ольга Медведцева и Ольга Зайцева стали олимпийскими чемпионами.

На Играх-2014 в Сочи Яна Романова, Ольга Зайцева, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина становились серебряными призерами, но результат россиянок в той гонке был аннулирован.

Победу в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине одержала сборная Швеции, за которую выступили Линн Перссон, Мона Брорссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг. Шведки опередили россиянок на 12 секунд. Бронзовыми призерами стали немки Ванесса Войт, Ванесса Хинц, Франциска Пройсс и Дениз Херманн, которые проиграли Швеции 37,4 секунды на финише.

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