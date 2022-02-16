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«Большой праздник для страны! Большое свершение». Богалий — о серебре России в женской эстафете Олимпиады

Олимпийская чемпионка Богалий назвала праздником для страны серебро биатлонисток в эстафете
Артем Бухаев
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на серебро женской сборной России в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Поздравляю девчонок с серебром в эстафете, — сказала Богалий «СЭ». — Это большое свершение! Радостно, что они смогли сделать это вопреки всему. Молодцы! Большой праздник для страны сегодня. Миронова ушла на штрафной круг? Это ошибка, которая была у нее и раньше. Ничего нового не произошло. Есть определенные вопросы к стрельбе стоя. Над этим надо работать усиленно, а не говорить, что гонка такая. Не нужно искать виноватых, а стоит работать над собой. Скрупулезно, шаг за шагом менять это. В любом случае из Ярославской области с детских соревнований поздравляем девчонок с серебром!»

16 февраля в составе женской сборной России в эстафете выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Первое место заняла сборная Швеции, бронза у Германии.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Анна Богалий
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