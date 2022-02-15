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Сегодня, 10:29

Сборная России по биатлону лидирует перед последним этапом эстафеты на Олимпиаде с отрывом в 41 секунду

Иван Торопцев
Корреспондент
Максим Цветков.
Фото Getty Images

Сборная России по биатлону лидирует перед последним этапом мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

На третьем этапе за российскую команду выступил Максим Цветков, который не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Цветков передал эстафету Эдуарду Латыпову с отрывом в 41,3 секунды от сборной Франции, которая занимает второе место. На третьем месте идет команда Норвегии, уступающая России 43 секунды.

На первом этапе сборную России представил Карим Халили, на втором — Александр Логинов. Оба спортсмена лидировали после своих этапов.

Олимпиада 2022: Александр Логинов и&nbsp;Эдуард Латыпов. Олимпиада 2022: эстафета биатлонистов, Дания — соперник для хоккеистов и прокат Валиевой. Онлайн-трансляция 15 февраля

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Максим Цветков
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