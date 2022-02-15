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Сегодня, 10:09

Сборная России по биатлону сохранила лидерство после двух этапов мужской эстафеты на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото Reuters

Сборная России по биатлону сохранила лидерство после двух этапов мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

На втором этапе за российскую команду выступил Александр Логинов, который использовал два дополнительных патрона на двух огневых рубежах. Второе место после двух этапов занимает сборная Франции, которая проигрывает России 36,2 секунды. На третьей строчке — Белоруссия, отстающая от лидера на 1 минуту и 12 секунд.

На третьем этапе сборную России представит Максим Цветков.

На первом этапе за российскую команду выступил Карим Халили, на четвертом на трассу выйдет Эдуард Латыпов.

Олимпиада 2022: Александр Логинов и&nbsp;Эдуард Латыпов. Олимпиада 2022: эстафета биатлонистов, Дания — соперник для хоккеистов и прокат Валиевой. Онлайн-трансляция 15 февраля

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
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