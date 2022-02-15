Сборная России по биатлону сохранила лидерство после двух этапов мужской эстафеты на Олимпиаде

Сборная России по биатлону сохранила лидерство после двух этапов мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

На втором этапе за российскую команду выступил Александр Логинов, который использовал два дополнительных патрона на двух огневых рубежах. Второе место после двух этапов занимает сборная Франции, которая проигрывает России 36,2 секунды. На третьей строчке — Белоруссия, отстающая от лидера на 1 минуту и 12 секунд.

На третьем этапе сборную России представит Максим Цветков.

На первом этапе за российскую команду выступил Карим Халили, на четвертом на трассу выйдет Эдуард Латыпов.