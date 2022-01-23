Российские биатлонисты проведут первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине 27 января
Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что команда планирует провести первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине в день прибытия в Китай.
«Первая тренировка сборной по прилете в Пекин запланирована на 27 января», — приводит ТАСС слова Каминского.
Сборная России по биатлону отправится на Олимпиаду в Пекин из Москвы вечером 26 января.
Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.
Источник: https://tass.ru/sport/13500953
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