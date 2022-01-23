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Сегодня, 11:24

Российские биатлонисты проведут первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине 27 января

Иван Торопцев
Корреспондент

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что команда планирует провести первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине в день прибытия в Китай.

«Первая тренировка сборной по прилете в Пекин запланирована на 27 января», — приводит ТАСС слова Каминского.

Сборная России по биатлону отправится на Олимпиаду в Пекин из Москвы вечером 26 января.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля.

Состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13500953
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
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