Серохвостов: «Не чувствую особую радость от поездки на Олимпиаду»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свое выступление в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

«Я не особо берег силы, потому что тренировался и выходил на гонку свежим, — приводит слова биатлониста Metaratings.ru. — С Рупольдинга я начал готовиться к Олимпийским играм и проделал большую объемную работу. Эта гонка была разгоняющей, чтобы поддержать стартовый опыт. На последнем круге меня сильно вырубило на подъеме, я чувствовал, что надо уже идти за ребятами, потому что меня сильно накрывало и било по мышцам, а Гигонна очень сильно выдал этот отрезок».

По словам Серохвостова, спуски на трассе в Антхольце опасны, потому что биатлонисты плужат и появляется лед.

«На большой скорости вылетают биатлонисты, но мы там тренировались и не вылетаем. После этого этапа мы летим в Москву и всей делегацией оттуда отправляемся в Пекин. Не чувствую особую радость от поездки на Олимпиаду. Хоть они и проходят раз в четыре года, это такой же старт, как и все. Но если бы мне сказали об этом в начале сезона, я бы не поверил», — сказал он.

Победу в мужской эстафете одержала команда Норвегии. Сборная России заняла второе место. Третьими стали немцы.