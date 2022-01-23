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Сегодня, 16:20

Серохвостов: «Не чувствую особую радость от поездки на Олимпиаду»

Биатлонист Серохвостов заявил, что не чувствет особую радость от поездки на Олимпиаду
Карен Саркисян
Корреспондент

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал свое выступление в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце.

«Я не особо берег силы, потому что тренировался и выходил на гонку свежим, — приводит слова биатлониста Metaratings.ru. — С Рупольдинга я начал готовиться к Олимпийским играм и проделал большую объемную работу. Эта гонка была разгоняющей, чтобы поддержать стартовый опыт. На последнем круге меня сильно вырубило на подъеме, я чувствовал, что надо уже идти за ребятами, потому что меня сильно накрывало и било по мышцам, а Гигонна очень сильно выдал этот отрезок».

По словам Серохвостова, спуски на трассе в Антхольце опасны, потому что биатлонисты плужат и появляется лед.

«На большой скорости вылетают биатлонисты, но мы там тренировались и не вылетаем. После этого этапа мы летим в Москву и всей делегацией оттуда отправляемся в Пекин. Не чувствую особую радость от поездки на Олимпиаду. Хоть они и проходят раз в четыре года, это такой же старт, как и все. Но если бы мне сказали об этом в начале сезона, я бы не поверил», — сказал он.

Победу в мужской эстафете одержала команда Норвегии. Сборная России заняла второе место. Третьими стали немцы.

Источник: https://metaratings.ru/news/serokhvostov-ne-chuvstvuyu-osobuyu-radost-ot-poezdki-na-olimpiadu--1178878/
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Сборная России по биатлону
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