Ярошенко: «Если тренеры поймут, что Латыпов не готов, то на Олимпиаду не поставят, он же не блатной»

Двукратный чемпион мира Ярошенко высказался об участии Латыпова в гонках на Олимпиаде-2022

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказался о шансах российского биатлониста Эдуарда Латыпова выступить на Олимпиаде-2022.

«Если тренеры поймут, что Латыпов не готов, то на Олимпиаду не поставят. Он же не блатной спортсмен или чей-то протеже, — цитирует Ярошенко «Чемпионат». — К счастью, сейчас в нашей команда в плане протеже все одинаковые — тренеры будут смотреть по результатам. Важнее заработать медали для государства».

Латыпов стал 25-м в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), допустив восемь промахов на четырех огневых рубежах. Биатлонист провел первую гонку после карантина.

Ранее 27-летний спортсмен вошел в состав олимпийской сборной России.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.