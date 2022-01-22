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Ярошенко: «Если тренеры поймут, что Латыпов не готов, то на Олимпиаду не поставят, он же не блатной»

Двукратный чемпион мира Ярошенко высказался об участии Латыпова в гонках на Олимпиаде-2022
Анна Горшкова
Корреспондент

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказался о шансах российского биатлониста Эдуарда Латыпова выступить на Олимпиаде-2022.

«Если тренеры поймут, что Латыпов не готов, то на Олимпиаду не поставят. Он же не блатной спортсмен или чей-то протеже, — цитирует Ярошенко «Чемпионат». — К счастью, сейчас в нашей команда в плане протеже все одинаковые — тренеры будут смотреть по результатам. Важнее заработать медали для государства».

Латыпов стал 25-м в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), допустив восемь промахов на четырех огневых рубежах. Биатлонист провел первую гонку после карантина.

Ранее 27-летний спортсмен вошел в состав олимпийской сборной России.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4584235-yaroshenko-esli-pojmut-chto-latypov-ne-gotov-to-na-oi-ne-postavyat-on-zhe-ne-blatnoj.html
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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