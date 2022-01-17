Назван состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры

Президент СБР Виктор Майгуров во время пресс-конференции объявил состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине-2022.

Состав сборной России:

Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов, Карим Халили и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Тренер женской сборной — Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.

«Запасные остаются в России. Но, если понадобится замена в составе сборной, они могут отправиться в Пекин», — отметил Майгуров.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.