Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины

Резцова, Миронова, Нигматуллина, Казакевич и Буртасова представят женскую сборную России по биатлону на Олимпиаде-2022

С 5 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022.

Всего будет разыграно шесть комплектов медалей.

Состав женской сборной России: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Евгения Буртасова. Запасная: Анастасия Шевченко.

30 января стало известно, что ранее заявленная в команду Валерия Васнецова пропустит Олимпиаду из-за двух положительных тестов на коронавирус. В составе ее заменила Евгения Буртасова.

Расписание и календарь соревнований по биатлону среди женщин на Олимпийских играх-2022 (время начала — московское):

5 февраля, суббота

12.00. Смешанная эстафета

7 февраля, понедельник

12.00. Индивидуальная гонка, женщины

11 февраля, пятница

12.00. Спринт, женщины

13 февраля, воскресенье

12.00. Гонка преследования, женщины

16 февраля, среда

10.45. Эстафета, женщины

19 февраля, суббота

12.00. Женщины, масс-старт

Видеотрансляции соревнований в прямом эфире покажут Первый канал и «Россия-1». Онлайн-трансляции биатлонных гонок Игр в Пекине также будут доступны на сайте «СЭ».

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.