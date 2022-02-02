Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины
С 5 по 19 февраля в Пекине (Китай) пройдут соревнования среди женщин в биатлоне на зимней Олимпиаде-2022.
Всего будет разыграно шесть комплектов медалей.
Состав женской сборной России: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Евгения Буртасова. Запасная: Анастасия Шевченко.
30 января стало известно, что ранее заявленная в команду Валерия Васнецова пропустит Олимпиаду из-за двух положительных тестов на коронавирус. В составе ее заменила Евгения Буртасова.
Расписание и календарь соревнований по биатлону среди женщин на Олимпийских играх-2022 (время начала — московское):
5 февраля, суббота
12.00. Смешанная эстафета
7 февраля, понедельник
12.00. Индивидуальная гонка, женщины
11 февраля, пятница
12.00. Спринт, женщины
13 февраля, воскресенье
12.00. Гонка преследования, женщины
16 февраля, среда
10.45. Эстафета, женщины
19 февраля, суббота
12.00. Женщины, масс-старт
Видеотрансляции соревнований в прямом эфире покажут Первый канал и «Россия-1». Онлайн-трансляции биатлонных гонок Игр в Пекине также будут доступны на сайте «СЭ».
Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.