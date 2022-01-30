Евгения Буртасова может заменить в олимпийской сборной России Валерию Васнецову

СБР и ОКР в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону, сообщает сайт СБР.

Причина замены — два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Валерии, из-за которых в этот день спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель.

Олимпийские игры будут открыты 4 февраля, первые медали в биатлоне будут разыграны на следующий день — в смешанной эстафете.