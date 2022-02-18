Тихонов двумя словами подвел итог выступления российских биатлонистов на Олимпиаде

Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Медали есть — это хорошо. Но результат отрицательный!», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 18 февраля, норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 15-е место.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля.