Тихонов двумя словами подвел итог выступления российских биатлонистов на Олимпиаде
Тихонов оценил выступление российских биатлонистов на Олимпиаде
Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Медали есть — это хорошо. Но результат отрицательный!», — сказал Тихонов «СЭ».
Ранее, 18 февраля, норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 15-е место.
Олимпийские игры стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля.
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