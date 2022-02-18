Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 13:10

Тихонов двумя словами подвел итог выступления российских биатлонистов на Олимпиаде

Тихонов оценил выступление российских биатлонистов на Олимпиаде
Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
Максим Цветков.
Фото Reuters

Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил выступление российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Медали есть — это хорошо. Но результат отрицательный!», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее, 18 февраля, норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл масс-старт на Олимпиаде в Пекине.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, занявший 15-е место.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и завершатся 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Биатлон
Олимпиада
Александр Тихонов
7
4
Читайте также
Объяснения суда по делу Валиевой: самые главные факты о защите российской фигуристки
Слишком много слез и мало поцелуев: почему победа Анны Щербаковой – лучшее, что могло произойти в Пекине-2022
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Радионова: «Хочется радоваться золоту Щербаковой, но было тяжело смотреть на Валиеву»
Россия — Швеция: у Гусева и Валльмарка будут проблемы
Латыпов подвел личные итоги Олимпиады в Пекине
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн коротких программ пар
Матыцин призвал все мировое спортивное сообщество поддержать Валиеву
Латыпов о масс-старте: «Это была одна из самых тяжелых гонок здесь. Сложные условия, но это не оправдание»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расписание соревнований по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине: женщины

«Те, кто его критикуют, болваны». Тихонов заступился за Латыпова
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости