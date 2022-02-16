Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 11:35

Миронова ушла на штрафной круг после стрельбы стоя в женской эстафете на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Российская биатлонистка Светлана Миронова допустила четыре промаха во время стрельбы из положения стоя на третьем этапе женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Россиянка допустила два промаха первыми пятью выстрелами, после чего смогла закрыть лишь одну из двух мишеней дополнительными патронами.

Миронова подходила к стрельбищу лидером гонки, после огневого рубежа она занимает третье место, проигрывая лидирующей Италии 5,7 секунды.

На заключительном, четвертом этапе женской эстафеты за сборную России выступит Ульяна Нигматуллина.

Олимпиада 2022: Ульяна Нигматуллина и&nbsp;Кристина Резцова. Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Светлана Миронова
5
1
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Его сводят с Загитовой, обвиняют в плагиате, но именно он - правая рука Тутберидзе: Кто такой хореограф Даниил Глейхенгауз
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Сборная России по биатлону занимает третье место перед последним этапом женской эстафеты на Олимпиаде
«Это все доли секунды происходило». Войнов рассказал, как сделал сейв вместо вратаря
Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля
Гусев о матче России с Данией: «Немножко нервная игра»
«Победа — самое главное. Мы в полуфинале!» Кожевников — о матче сборной России против Дании
Нестеров считает, что сборной России без разницы, с кем играть в полуфинале Олимпиады-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России по биатлону лидирует после двух этапов женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по биатлону занимает третье место перед последним этапом женской эстафеты на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости