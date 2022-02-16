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Сегодня, 11:22

Сборная России по биатлону лидирует после двух этапов женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент
Женская эстафета.
Фото Getty Images

Сборная России по биатлону лидирует после двух этапов женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Кристина Резцова передала эстафету Светлане Мироновой с отрывом в 10,7 секунды от идущей на втором месте Италии. Резцова использовала один дополнительный патрон на первом огневом рубеже и точно отстреляла на втором.

Третью строчку по итогам этапа заняла сборная Швеции, которая проиграла России 27 секунд.

На первом этапе за сборную России выступила Ирина Казакевич, на четвертом этапе команду представит Ульяна Нигматуллина.

Олимпиада 2022: Ульяна Нигматуллина и&nbsp;Кристина Резцова. Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

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Сборная России по биатлону
Кристина Резцова
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