Сборная России по биатлону лидирует после двух этапов женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по биатлону лидирует после двух этапов женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Кристина Резцова передала эстафету Светлане Мироновой с отрывом в 10,7 секунды от идущей на втором месте Италии. Резцова использовала один дополнительный патрон на первом огневом рубеже и точно отстреляла на втором.

Третью строчку по итогам этапа заняла сборная Швеции, которая проиграла России 27 секунд.

На первом этапе за сборную России выступила Ирина Казакевич, на четвертом этапе команду представит Ульяна Нигматуллина.