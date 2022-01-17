Майгуров прокомментировал состав сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022

Президент СБР Виктор Майгуров поделился мнением о составе сборной России по биатлону на Олимпиаду-2022.

«Решение было принято вчера. Думаю, многие спортсмены еще до этапа в Рупольдинге заслужили участие в играх. Можно привести пример Цветкова, который в начале сезона не попадал в состав на Кубок мира, а потом поднялся через чемпионат России и кубок IBU. Запрыгнул буквально в самом конце, сам заслужил.

По Серохвостову вопросов не было. К сожалению, у нас не получилось завоевать шестую квоту. У нас были сильные соперники, плюс сказался пропуск Латыпова.

Как мы можем заявлять запасных? Механизм здесь понятен. Они продолжают сезон в России. Для замены мы должны представить реальные доводы о невозможности участия кого-то из основных спортсменов. Регламентом это предусмотрено.

Латыпов до 20-го числа на карантине в Германии. Он не прекращал тренировки, потому что нет каких-либо симптомов. Его показатели тоже стабильны. Планируется, что он примет участие на 1-2 стартах в Антхольце. Спасибо организаторам в Оберхофе за то, что дали ему условия для тренировок. Плюс Лессер помог с оборудованием", — сказал Майгуров.