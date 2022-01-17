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Сегодня, 13:36

Тихонов уверен, что российские биатлонисты могут расчитывать на медали любого достоинства

Микеле Антонов

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине.

«А другого состава у нас и нет! Спортсменов выбрали правильно. Чего могут добиться эти люди в Пекине, нужно спрашивать у тренеров. Мужчины могут расчитывать на медали любого достоинства! Но только если заключительный этап подводки к Олимпиаде будет правильным. Если и та и другая команда будет перегружена, можно даже не ехать в Пекин», — сказал Тихонов «СЭ».

Сборную России по биатлону среди мужчин будут представлять Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Максим Цветков. Запасной — Антон Бабиков.

От женщин за сборную России будут выступать Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова.

Сборная России по биатлону
Александр Тихонов
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