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Сегодня, 10:33

Логинов объяснил, почему допустил два промаха на стрельбе стоя в эстафете на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото AFP

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление на втором этапе мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Оценивать гонку надо будет по финишу, поэтому дождемся его. Два промаха на стойке? Поторопился, ветер был порывистый. Пока было затишье, старался как можно быстрее отработать, но совершил ошибки», — сказал в эфире канала «Россия 1» Логинов.

Логинов завершил свой этап на первом месте, он передал эстафету Максиму Цветкову с отрывом в 36,2 секунды от сборной Франции, занимавшей вторую строчку.

После трех этапов сборная России лидирует с отрывом в 41,3 секунды от французов.

Олимпиада 2022: Александр Логинов и&nbsp;Эдуард Латыпов. Олимпиада 2022: эстафета биатлонистов, финал в коньках и прокат Валиевой. Онлайн-трансляция 15 февраля

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Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
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