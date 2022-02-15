Логинов объяснил, почему допустил два промаха на стрельбе стоя в эстафете на Олимпиаде

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление на втором этапе мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Оценивать гонку надо будет по финишу, поэтому дождемся его. Два промаха на стойке? Поторопился, ветер был порывистый. Пока было затишье, старался как можно быстрее отработать, но совершил ошибки», — сказал в эфире канала «Россия 1» Логинов.

Логинов завершил свой этап на первом месте, он передал эстафету Максиму Цветкову с отрывом в 36,2 секунды от сборной Франции, занимавшей вторую строчку.

После трех этапов сборная России лидирует с отрывом в 41,3 секунды от французов.