Халили рассказал, как настраивался на первый этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Карим Халили поделился мнением о своем выступлении в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Сборная России заняла третье место.

— Как опишешь свое выступление?

— Этап был хороший. Единственное, чем расстроен, что не смог на последнем круге увеличить отрыв. Хотелось завести команду на борьбу своим первым этапом. Думаю, что неплохо получилось.

— Юрий Михайлович сказал, что у каждого была своя задача. Какая была у тебя на этот этап?

— Он довольно-таки интересно вчера сформулировал. Сказал, что задача-минимум проиграть не больше 10 секунд на первом этапе.

— Перевыполнил даже задачу.

— Он сказал, если передашь в группе со всеми, то все будет отлично. Убежишь — молодец.

— До этого у тебя была всего лишь одна гонка здесь. Насколько тяжело настраиваться, когда все бегут спринты, пасьюты, а ты только тренируешься?

— Обычный настрой. Видел, как другие бегают, тренируются. Может, это даже и какой-то план был, что у меня было время восстановиться, подготовиться. Наверно, кто-то из ребят сегодня был уже более уставшим. Во всем есть свои плюсы.

Победила в эстафете сборная Норвегии. Второй стала команда Франции.