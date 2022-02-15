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Губерниев жестко отозвался о болельщиках, которые пишут оскорбления Латыпову

Губерниев осудил российских болельщиков за комментарии в соцсетях Латыпова после эстафеты на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Губерниев.
Фото Instagram

Комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал болельщиков, которые пишут оскорбления биатлонисту Эдуарду Латыпову после мужской эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

«Кто пишет гадости трехкратному призеру Игр Латыпову — вы не болельщики, вы говно. Эдик, молоток! Золото впереди!» — написал Губерниев в комментариях под одним из постов Латыпова в Instagram.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призером в эстафете. Команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку.

Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз (один из промахов — дополнительным патроном) и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.

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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Дмитрий Губерниев
Эдуард Латыпов
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