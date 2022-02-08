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Сегодня, 13:51

Тихонов назвал состав сборной России по биатлону на мужскую эстафету

Александр Тихонов назвал свой вариант состава сборной России на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине
Владислав Флегонтов
,  
Владимир Пушкарев

Экс-президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал состав на мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, это должны быть: Цветков, Логинов, Латыпов. У этих ребят все есть. Нужно верить!» — сказал Тихонов «СЭ».

Мужская эстафета на Олимпиаде пройдет 15 февраля. Начало в 12.00 по московскому времени.

Олимпийские игры стартовали 4 февраля и продлятся до 20 февраля.

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Биатлон
Олимпиада
Александр Тихонов
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